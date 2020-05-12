Toyota підготувала ювілейну версію Prius 2020 Edition

Компанія Toyota підготувала лімітовану серію Prius 2020 Edition, яка буде випущена до 20-річчя презентації гібридної моделі в США в 2001 році.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Версія 2020 Edition створена на базі моделі Prius XLE FWD, але отримає ексклюзивне забарвлення Supersonic Red або Wind Chill Pearl.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Крім того, новинку можна буде впізнати по чорному декору, в тому числі центральним стійкам і зовнішнім дзеркалам. Також автомобіль отримає задній спойлер в колір кузова і 17-дюймові легкосплавні диски з 5-ю чорними спицями.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

У салоні використовуються чорні декоративні елементи, тоновані вентиляційні дефлектори, а також фірмові логотипи "2020". У комплектацію XLE також входять електропривод і підігрів водійського крісла і керма, підтримка Android Auto і Apple CarPlay.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Ще однією перевагою новинки стане фірмова система безпеки Safety Sense 2.0. Вона включає повний комплекс електронних систем, в тому числі екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, адаптивний круїз-контроль, систему контролю за сліпими зонами і інші електронні помічники водія.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Всього буде виготовлено 2020 примірників Prius 2020 Edition. Презентація новинки в прямому ефірі відбудеться 18 травня на сайті компанії. Під час заходу очікується дебют ще двох гібридних новинок. Нагадаємо, що вперше Prius з'явився в продажу в Японії в кінці 1997 року. Сьогодні компанія випускає вже 4-е покоління моделі.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota відзначила випуск 15-мільйонну гібрида.

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