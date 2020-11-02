Toyota обновила класичний седан Crown

Класичний задньопривідний седан Toyota Crown оновили і модернізували.

Про це повідомлять прес-служба виробника. Модель Crown п'ятнадцятого покоління дебютувала на японському ринку два з половиною роки тому і зараз зазнала планову модернізацію.

Зовні седан завдовжки 4,9 м не змінився за винятком нових колісних дисків і розширеної палітри кольорів кузова, а ось салон радикально змінився на краще в дусі часу.

Відтепер Crown має в своєму розпорядженні два широкоформатних дисплея діагоналлю 12,3 дюйма. Для цього приладова панель отримала зовсім інший дизайн. Крім того, нова система вентиляції і кондиціонування повітря отримала інший більш сучасний блок управління. А під нижньою кромкою консолі прихований слот CD-плеєра.

Для більшої безпеки новинка отримала оновлений комплекс Safety Sense. Система автоматичного гальмування тепер відстежує зустрічну смугу під час поворотів, здатна розпізнавати пішоходів вночі, а ще плавно зупиняє автомобіль, якщо водій перестає реагувати на попереджувальні сигнали системи.

Базова версія Toyota Crown оснащується 2-літрової "четвіркою" з турбонаддувом потужністю 245 к.с., 8-ступінчастим "автоматом" і приводом на задні колеса. На сходинку вище розташовується гібридна версія з атмосферним 2,5-літровим ДВС, електромотором і електромеханічним варіатором. Сумарна віддача такої силової установки – 226 к.с., а покупці можуть вибирати між заднім або повним приводом.

Топова версія Crown оснащується гібридним силовим агрегатом з атмосферним 3,5-літровим V6, електромотором і унікальною гібридною трансмісією з 10-ю фіксованими передачами. Сумарна потужність системи – 359 к.с., а привід здійснюється на задню пару коліс.

Вартість оновленої Toyota Crown стартує в Японії з 47 тисяч доларів за базову версію, а найдорожча модифікація обійдеться мінімум в $ 71 тисячу.

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