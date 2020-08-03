Toyota несподівано підготувала новий Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado оновили для 2021 модельного року. Фото: Toyota.

Позашляховик Toyota Land Cruiser Prado оновили для 2021 модельного року. Автомобіль отримав модернізований двигун і сучасні системи безпеки.

Новий Toyota Land Cruiser Prado оснащується колишнім 2,8-літровим дизельним двигуном, який тепер видає 204 к.с. (500 Нм крутного моменту) замість 177 л.с. (450 Нм). За інформацією виробника, оптимізована конструкція мотору дозволила суттєво знизити витрату палива.

Також автомобіль отримав оновлений комплекс безпеки Toyota Safety Sense 2.0, який тепер навчений заздалегідь визначати велосипедистів і пішоходів, а розпізнавання дорожніх знаків і асистент руху в займаній смузі доступні в стандартній комплектації.

Вже в стандарті позашляховик Тойота Прадо оснащено системами безпеки. Фото: Toyota

В першу чергу новий позашляховик Тойота вирушить у продаж на японському ринку, але незабаром оновлення отримає і глобальна специфікація моделі.

Незабаром такий автомобіль почнуть продавати в інших країнах. Фото: Toyota

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