Toyota і Lexus пропонують на карантині зайнятися творчістю

У зв'язку з карантином, викликаним пандемією коронавируса, діти змушені перебувати весь вільний час вдома.

Щоб весело провести вимушений "домашній арешт" автовиробники пропонують зайнятися творчістю.

Lexus підготував картинки-розмальовки для дитячої творчості blog.lexus.co.uk

Ми вже неодноразово розповідали про ініціативи автомобільних компаній і окремих дизайнерів, як весело і творчо провести вільний час на карантині.

Ось і в компанії Lexus вирішили приєднатися до цих ініціатив, і підготували свій комплект малюнків для самостійного розфарбовування. Причому, в компанії пропонують поділитися результатами в соціальних мережах, щоб весь світ міг дізнатися про ваші таланти.

Lexus підготував картинки-розмальовки для дитячої творчості blog.lexus.co.uk

А в компанії Toyote пропонують згадати гоночне минуле бренду і зібрати колекцію з шести паперових 3D-моделей купе Toyota GT 86 в різних лівреях.

Toyota пропонує зібрати колекцію з шести паперових 3D-моделей купе GT 86 toyota.com

Завантажити гоночні Toyota можна за посиланнями нижче:

Yatabe Speed Trial Toyota 2000GT

Shelby Toyota 2000GT

Ove Andersson's Toyota Celica 1600GT

IMSA GTU Toyota Celica

Castrol Toyota Celica GT-Four

Esso Ultron Tiger Toyota Supra

До речі, якщо тема з 3D-моделями з паперу знайшла свій відгук у вашої дитини, можна пошукати такі моделі в інтернеті, наприклад, на сайті Pinterest.

Як писав раніше OBOZREVATEL, крім малювання під час карантину можна відправитися в захоплюючу подорож по віртуальних автомобільних музеях.

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