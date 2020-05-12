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12 травня • оновлено в 15:38
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Toyota Highlander готується до підкорення Європи

1.9т
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Семимісний кросовер Toyota Highlander Hybrid готується до дебюту на європейському ринку.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Toyota вперше виведе на європейський ринок свою модель Highlander. Автомобіль завдовжки 4,95 м має у своєму арсеналі просторий 7-місний салон. Залежно від положення сидінь другого й третього ряду, об'єм багажника варіюється в діапазоні від 658 до 1909 л.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Highlander з'явився у компанії 2000 року на американському ринку. Нинішнє, четверте покоління моделі дебютувало в грудні торік. Автомобіль побудований на глобальній платформі TNGA-K, яка також використовується на моделях RAV4, Camry і Lexus ES.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Для авто підготували гібридний силовий агрегат, який об'єднує 2,5-літровий бензиновий двигун і два електромотори, по одному на кожну пару коліс. Так, Highlander вже в базовій комплектації має привід на всі колеса та здатний буксувати за собою причіп масою до 2 тонн. Водієві пропонується на вибір чотири режими роботи силового агрегату: Eco, Normal, Sport і Trail.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

На приладовій панелі розташувався 12,3-дюймовий дисплей мультимедійної системи з навігатором, а також підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. У списку опцій – бездротова зарядка для смартфона, head-up дисплей і вентиляція сидінь.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Безпеку водієві та його супутникам гарантує комплексна система Toyota Safety Sense, що охоплює різні електронні помічники водія – від системи екстреного гальмування до функції автоматичного перемикання дальнього світла і розпізнавання дорожніх знаків.

2021 Toyota Highlander Hybrid

2021 Toyota Highlander Hybrid

toyota.ua

Модель Highlander стане четвертим представником сімейства кросоверів Toyota після RAV4, компактного C-HR i нещодавно анонсованого Yaris Cross, про який ми детально розповідали.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota відзначила 20-річчя Prius випуском лімітованої серії гібридів.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Нідерланди
Теги
кросовер позашляховик Toyota нові авто новини авто
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