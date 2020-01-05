Топ-10 найбожевільніших суперкарів від Hennessey Performance: відео

У амеріканcком тюнинговом ательє Hennessey Performance згадали свої найфантастичніші проекти за 10 років.

Компанія Hennessey Performance опублікувала на фірмовому сайті підбірку ТОП-10 своїх проектів останнього десятиліття. За роки свого існування компанія Hennessey Performance створила тисячі потужних і швидких автомобілів.

Деякі з цих машин встановили світові рекорди швидкості. Найбільш цікаві творіння компанії з Техасу можна побачити в добірці фірмового відео від американського виробника.

Hennessey Venom GT

Hennessey VelociRaptor SUV

Hennessey Twin-Turbo 1200 HP CTS-V

Hennessey HPE750 Mustang GT

Hennessey HPE600 Corvette C7

The Exorcist (Chevrolet Camaro)

Hennessey Venom GT Spyder

Hennessey VelociRaptor 6X6

Hennessey Goliath 6X6

Hennessey Maximus 1000 Jeep Gladiator

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