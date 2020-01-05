Топ-10 найбожевільніших суперкарів від Hennessey Performance: відео

У амеріканcком тюнинговом ательє Hennessey Performance згадали свої найфантастичніші проекти за 10 років.
Компанія Hennessey Performance опублікувала на фірмовому сайті підбірку ТОП-10 своїх проектів останнього десятиліття. За роки свого існування компанія Hennessey Performance створила тисячі потужних і швидких автомобілів.
Деякі з цих машин встановили світові рекорди швидкості. Найбільш цікаві творіння компанії з Техасу можна побачити в добірці фірмового відео від американського виробника.
Hennessey Venom GT
Hennessey VelociRaptor SUV
Hennessey Twin-Turbo 1200 HP CTS-V
Hennessey HPE750 Mustang GT
Hennessey HPE600 Corvette C7
The Exorcist (Chevrolet Camaro)
Hennessey Venom GT Spyder
Hennessey VelociRaptor 6X6
Hennessey Goliath 6X6
Hennessey Maximus 1000 Jeep Gladiator
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