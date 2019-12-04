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4 грудня • оновлено в 13:31
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Tesla і не снилося: швейцарці здивували незвичайним електрокаром

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Компанія Rinspeed презентує на виставці промислової електроніки CES-2020 на Лас Вегасі модульний електромобіль з автопілотом.

Про це повідомляє прес-служба компанії. На виставці CES-2020 на Лас Вегасі швейцарська інжинірингова компанія Rinspeed представить оригінальний концепткар MetroSnap (щоб подивитися всі фото, доскролльте новина до кінця).

Rinspeed MetroSnap має автономне управління і здатний розганятися до 85 км / год

Rinspeed MetroSnap має автономне управління і здатний розганятися до 85 км / год

rinspeed.eu

Головна ідея проекту – створення мобільного транспортного засобу модульної конструкції, який можна використовувати для різних потреб. Його можна оснастити 6-місцевим пасажирським або вантажним модулем.

Rinspeed MetroSnap можна використовувати в різних цілях

Rinspeed MetroSnap можна використовувати в різних цілях

rinspeed.eu

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Rinspeed MetroSnap надає руху компактний електромотор

Rinspeed MetroSnap надає руху компактний електромотор

rinspeed.eu

Концепт ідеально підійде для доставки різних товарів, наприклад, для мобільного поштового офісу або кейтерингу. Причому, що особливо зручно – транспортний модуль і навісне обладнання можливо використовувати окремо.

Rinspeed MetroSnap можна оснастити пасажирським або вантажним модулем

Rinspeed MetroSnap можна оснастити пасажирським або вантажним модулем

rinspeed.eu

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Rinspeed MetroSnap має все необхідне для комунікації із зовнішнім світом

Rinspeed MetroSnap має все необхідне для комунікації із зовнішнім світом

rinspeed.eu

У рух Rinspeed MetroSnap призводить трифазний асинхронний електродвигун. Привід здійснюється на задню пару коліс. Живлення для нього забезпечує 12,2-кіловатна літій-іонна батарея з можливістю підзарядки від зовнішніх джерел, яка забезпечує запас ходу до 130 км. Цього має цілком вистачити на день повноцінної експлуатації в рамках мегаполісу. Максимальна швидкість досягає 85 км / ч.

Салон пасажирка модуля Rinspeed MetroSnap можна конфігурувати в залежності від кількості пасажирів

Салон пасажирка модуля Rinspeed MetroSnap можна конфігурувати в залежності від кількості пасажирів

rinspeed.eu

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Rinspeed MetroSnap

Rinspeed MetroSnap

rinspeed.eu

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Токіо компанія Toyota представила цілу гамму цікавих концептів майбутнього.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США Лас-Вегас
Теги
Rinspeed електромобілі новини авто
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