Tesla і не снилося: швейцарці здивували незвичайним електрокаром

Компанія Rinspeed презентує на виставці промислової електроніки CES-2020 на Лас Вегасі модульний електромобіль з автопілотом.
Про це повідомляє прес-служба компанії. На виставці CES-2020 на Лас Вегасі швейцарська інжинірингова компанія Rinspeed представить оригінальний концепткар MetroSnap (щоб подивитися всі фото, доскролльте новина до кінця).
Rinspeed MetroSnap має автономне управління і здатний розганятися до 85 км / год
rinspeed.eu
Головна ідея проекту – створення мобільного транспортного засобу модульної конструкції, який можна використовувати для різних потреб. Його можна оснастити 6-місцевим пасажирським або вантажним модулем.
Rinspeed MetroSnap можна використовувати в різних цілях
rinspeed.eu
Rinspeed MetroSnap надає руху компактний електромотор
rinspeed.eu
Концепт ідеально підійде для доставки різних товарів, наприклад, для мобільного поштового офісу або кейтерингу. Причому, що особливо зручно – транспортний модуль і навісне обладнання можливо використовувати окремо.
Rinspeed MetroSnap можна оснастити пасажирським або вантажним модулем
rinspeed.eu
Rinspeed MetroSnap має все необхідне для комунікації із зовнішнім світом
rinspeed.eu
У рух Rinspeed MetroSnap призводить трифазний асинхронний електродвигун. Привід здійснюється на задню пару коліс. Живлення для нього забезпечує 12,2-кіловатна літій-іонна батарея з можливістю підзарядки від зовнішніх джерел, яка забезпечує запас ходу до 130 км. Цього має цілком вистачити на день повноцінної експлуатації в рамках мегаполісу. Максимальна швидкість досягає 85 км / ч.
Салон пасажирка модуля Rinspeed MetroSnap можна конфігурувати в залежності від кількості пасажирів
rinspeed.eu
Rinspeed MetroSnap
rinspeed.eu
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