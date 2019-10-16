BMW показала новий спортседан: перші офіційні фото

Компанія з Мюнхена показала абсолютно нову модель BMW 2 Series Gran Coupe.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Світова прем'єра новинки відбудеться на автошоу в Лос-Анджелесі в листопаді нинішнього року, а в продажу авто можна очікувати в березні, після європейської прем'єри в Женеві.

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

Вартість стильного компактного спорседана в Німеччині стартує з позначки € 31950 за версію BMW 218i, а найдорожчу повнопривідну модифікацію BMW M235i xDrive оцінили в € 51900.

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

Автомобіль отримав агресивну зовнішність. Серед характерних особливостей новинки – "м'язисті" бампера з великими повітрозабірниками, безрамкові скла дверей, розтягнуті задні ліхтарі, з'єднані між собою глянсовою вставкою з фірмовою емблемою, задній дифузор з імплантованими хромованими патрубками і інші цікаві дизайнерські "фішки".

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe досягає в довжину 4526 мм, ширина становить 1800 мм, а висота новинки – 1420 мм. У компанії обіцяють, що мешканцям салону тісно не буде завдяки колісній базі, що розтягнулася на 2670 мм. Та й в 430-літровий багажник можна завантажити найрізноманітнішою поклажею. Цікавою опцією BMW 2 Series Gran Coupe стала можливість відкривати і закривати машину за допомогою смартфона.

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

Для створення новинки використовували фірмову переднеприводную платформу, вже знайому по новому BMW 1 Series. Спочатку для моделі будуть запропоновані один дизельний і два бензинові мотори. Так, на базовій модифікації BMW 218i встановлений 3-циліндровий бензиновий мотор потужністю 140 "конячок".

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

BMW 2 Series Gran Coupe bmw.com

Топ-версія M235i xDrive має в своєму арсеналі найпотужніший 4-циліндровий мотор BMW, що розвиває 306 к.с. Дизельна BMW 220d має під своїм капотом 190-сильний 4-циліндровий мотор. Всі силові агрегати відповідають жорстким екологічним нормам Euro 6d-TEMP. Покупці зможуть вибирати з п'яти варіантів комплектації спортседана: Basic, Advantage, Sport Line, Luxury Line і M Sport.

Як писав OBOZREVATEL, компанія Toyota готує до автошоу в Лос-Анджелесі цікаву новинку.

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