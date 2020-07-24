Таких 24 на весь світ: в Україні продають рідкісний Rolls-Royce

На продаж в Україні виставили унікальний Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine 1993 року випуску. При цьому таких автомобілів було випущено всього 24 шт. на весь світ.

Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine – не звичайний седан, а подовжений лімузин з кузовом близько 6 м. Пробіг автомобіля складає цілком прийнятні 67 000 км. Ціна – $65 000, що зовсім не багато за такий рідкісний і розкішний автомобіль.

У рух старий Rolls-Royce призводить величезний V8 об'ємом 6,75 л на 250 к.с., який поєднується з 4-ступеневою автоматичною КПП.

Автомобіль виглядає дуже елегантно. Фото: auto.ria.com

Rolls-Royce добре зберігся. Фото: auto.ria.com

Але найцікавіше – всередині. Салон оздоблено натуральними шкірою і деревом, на підлозі – світлі м'які килимки з довгого ворсу, а пасажири можуть скористатися телевізором, холодильником і баром з кришталевими келихами.

У салоні багато натуральної шкіри. Фото: auto.ria.com

На автомобілі іспанські реєстраційні номери. До того ж, на задньому плані видно пальми – напевно лімузин поки знаходиться не в Україні, але, мабуть, продавець може його привезти. Але в цьому випадку машину необхідно розмитнити.

Поліроване дерево виглядає відмінно. Фото: auto.ria.com

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