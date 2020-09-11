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Суперник Renault Logan від Kia вирушив у виробництво

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
8,3 т.
Новий Kia Rio вирушив у виробництво. Фото: Kia

Бюджетний седан Kia Rio зазнав рестайлінгу і вже вирушив у виробництво. Поки воно стартувало на заводі корейської компанії в Росії. Автомобіль буде змагатися з Renault Logan.

Як повідомляє Drom, модель встала на конвеєр у Санкт-Петербурзі. В ході оновлення компактний седан отримав перероблений дизайн. Зміни в першу чергу торкнулися нових бамперів, передньої решітки та оновленої зовнішньої світлотехніки.

Новинка отримала свіжий дизайн.

У моторній гамі залишилися бензинові двигуни об'ємом 1,4 л потужністю 100 к.с. та 1,6 л на 123 к.с. На вибір доступні механічна і автоматична КПП.

Дату продажів і ціну виробник поки не назвав. Також невідомо, коли автомобіль вирушить на інші ринки.

На російському заводі стартувало виробництво Kia Rio 2021.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про перші фото бюджетних моделей Renault Logan, Sandero і Sandero Stepway третього покоління.

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