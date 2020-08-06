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Суперкар за $650 000 "прижився" на розбитих дорогах України

Obozrevatel
Obozrevatel
Новини
1,9 т.
Суперкар за $650 000 'прижився' на розбитих дорогах України

У мережі з'явилося відео, яке зайвий раз демонструє контраст українських реалій. На ньому можна побачити, як рідкісний суперкар Lamborghini Aventador SVJ їде розбитими дорогами Рівного.

Відповідний ролик опублікував Instagram-канал luxcar_of_ua.

Як видно в ролику, водій Lamborghini не сильно поспішає – через нерівне дорожнього покриття він пересувається на невеликій швидкості. Водночас до відео користувачі залишають різні коментарі, які натякають на те, що Aventador знаходиться не зовсім в своєму середовищі проживання:

"Мені одному боляче дивитися, як важко тачці даються наші дороги? (Принаймні на цій ділянці дороги, яка на відео)".

"Дороги в Рівному якраз, щоб протестувати підвіску Ламби)".

"Контраст в індійському стилі".

"Убоге видовище таке поєднання бачити".

Lamborghini Aventador SVJ на українських дорогах.

Lamborghini Aventador SVJ на українських дорогах. Скріншот відео

До речі, про цей Lamborghini Aventador SVJ OBOZREVATEL писав вже не раз. Спочатку цей автомобіль бачили на на автовозі у прикордонному пункті пропуску у Львівській області, а пізніше – вже в Рівному біля Сервісного центру МВС, де він проходив постановку на облік. За даними ЗМІ, сам автомобіль обійшовся власнику приблизно у 500 000 доларів, а розмитнення – у 160 000. Всього існує 900 таких Aventador SVJ.

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