Суперкар за $650 000 'прижився' на розбитих дорогах України

У мережі з'явилося відео, яке зайвий раз демонструє контраст українських реалій. На ньому можна побачити, як рідкісний суперкар Lamborghini Aventador SVJ їде розбитими дорогами Рівного.

Відповідний ролик опублікував Instagram-канал luxcar_of_ua.

Як видно в ролику, водій Lamborghini не сильно поспішає – через нерівне дорожнього покриття він пересувається на невеликій швидкості. Водночас до відео користувачі залишають різні коментарі, які натякають на те, що Aventador знаходиться не зовсім в своєму середовищі проживання:

"Мені одному боляче дивитися, як важко тачці даються наші дороги? (Принаймні на цій ділянці дороги, яка на відео)".

"Дороги в Рівному якраз, щоб протестувати підвіску Ламби)".

"Контраст в індійському стилі".

"Убоге видовище – таке поєднання бачити".

Lamborghini Aventador SVJ на українських дорогах. Скріншот відео

До речі, про цей Lamborghini Aventador SVJ OBOZREVATEL писав вже не раз. Спочатку цей автомобіль бачили на на автовозі у прикордонному пункті пропуску у Львівській області, а пізніше – вже в Рівному біля Сервісного центру МВС, де він проходив постановку на облік. За даними ЗМІ, сам автомобіль обійшовся власнику приблизно у 500 000 доларів, а розмитнення – у 160 000. Всього існує 900 таких Aventador SVJ.