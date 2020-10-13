Суперкар SSC Tuatara має намір встановити світовий рекорд швидкості

Американська компанія Shelby Super Cars планує встановити світовий рекорд швидкості для дорожніх автомобілів.

Про це повідомляє портал Carscoops. Суперкар SSC Tuatara, який був презентований на початку нинішнього року, має намір обійти нинішнього володаря цього титулу – Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Нагадаємо, що офіційний рекорд – 490,484 км/год – був зареєстрований у вересні 2019 року на швидкісному кільці концерну Volkswagen в Німеччині і офіційно зафіксований технічною інспекцією TÜV.

Для цього Tuatara отримав в своє розпорядження 5,9-літровий мотор V8, який завдяки наявності двох турбін здатний розвивати потужність від 1369 к.с. на 91-му бензині до 1774 к.с. на етанолі E85. Вся ця потужність передається на задні колеса через 7-ступеневу роботизовану трансмісію.

Крім того, досконалий з точки зору аеродинаміки кузов має дуже низький коефіцієнт опору повітря Сх – 0,279. За словами дизайнера Джейсона Кастріоти, автомобіль має високу аеродинамічну стабільність як при швидкості 100 миль/год (161 км/год), так і при 300 миль/год (483 км/год). Чи вдасться американцям реалізувати заплановане, покаже час. Тим більше, що на рекорд претендує ще кілька виробників.

Наприклад, ще одна американська компанія Hennessey Performance готує для цього купе Venom F5, здатні, за твердженням творців, розігнатися понад 500 км/год. Та й володар численних рекордів, шведська компанія Koenigsegg навесні продемонструвала гіперкар Koenigsegg Jesko Absolut, заявлена максимальна швидкість якого – 532 км/год!

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