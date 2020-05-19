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19 травня • оновлено в 12:03
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Створено особливий Toyota Land Cruiser для президентів та диктаторів

2.1т
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Позашляховик Toyota Land Cruiser користується хорошим попитом у багатих людей. Однак, з виходом особливої версії типу "броньований лімузин" його аудиторія ще більше розшириться.

Цей Toyota Land Cruiser побудував не саме японський виробник, а бельгійське ательє Carat Duchatelet. І, судячи з тих доопрацювань, які були внесені в конструкцію автомобіля, орієнтований він на політиків – особливо тих, у яких існує загроза життю.

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser

caratduchatelet.com

Головні відмінності такого Toyota Land Cruiser – збільшена довжина кузова, покращений салон і, звичайно ж, броня. Позашляховик розтягнули рівно на півметра: для цього його розрізали навпіл і додали вставку в районі центральної стійки. Як наслідок, машина стала просторішою: ззаду з'явилися два великих крісла зі складними столиками, а також величезний монітор, який одночасно служить перегородкою між водійським і пасажирським відсіками. Загальна обробка представлена натуральним шпоном, алькантарою та стьобаною шкірою.

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser

caratduchatelet.com

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser

caratduchatelet.com

Рівень захисту можна вибрати з двох варіантів – B6 і B7; обидва гарантує витримування влучень зі стрілецької зброї калібром до 7,85 мм. Щоб позашляховик добре справлявся зі збільшеною через броню масою, йому також модернізували гальма і підвіску. Нарешті, ще однією доопрацюванням став великий люк у даху з поручнем – це для того, щоб власник міг, наприклад, приймати овації від своїх виборців.

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser

caratduchatelet.com

Ціна броньованого Toyota Land Cruiser не розкривається – вона обговорюється окремо з кожним покупцем.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota випустила кросовер, який здивував своїм дизайном і ім'ям.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Toyota позашляховик нові авто
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