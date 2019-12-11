Страхування пасажирів і техогляд: в Україні ухвалять новий закон про таксі

У партії "Слуга народу" мають намір вивести з тіні ринок таксі в Україні. Пропонується запровадити техогляд для таксистів, страховку для пасажирів, а також електронний кабінет перевізника.

Які нововведення чекають на українських таксистів, розповів в ефірі ObozTV ініціатор відповідного законопроекту – нардеп від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Депутат повідомив, що при розробці законопроекту консультується з основними легальними перевізниками, "щоб таксист і компанія працювали разом і несли відповідальність".

"Якщо людину, наприклад, не довезли до місця призначення, посередині зламалася машина – як діяти пасажиру, як діяти таксисту? Що робити, якщо трапилася аварія і травмувався пасажир? Зараз немає страховки. Я хочу в новому законі про таксі і перевезення обов'язково внести страхування пасажирів", – розповів Крейденко.

"Я хочу, щоб усі таксі були справні, щоб проходили техогляд, страхували пасажира, мали відповідальність, якщо не довезли людину. Це все треба врегулювати... Ми зараз комбінуємо всі побажання, застереження, формуємо єдиний законопроект, який би врегулював і вивів "вбілу" цей ринок", – підкреслив він.

Нардеп заявив про необхідність створення єдиного кабінету перевізника, де таксисти повинні реєструватися і вводити дані про машину, про свої права.

"Зараз, коли ми сідаємо в таксі, ми не знаємо, водій їде з правами або вже рік як не має прав на керування автомобілем. Ми не знаємо, що це за людина. Я хочу, щоб інформація про судимості підтягувалася в електронний кабінет і пасажири могли перевіряти свого водія", – повідомив Крейденко.

Депутат не виключив, що для легальних таксі випустять спеціальні наклейки з QR-кодом: "Людина, яка сідає в таксі, зможе перевірити – таксі легальне, пасажир застрахований, водій застрахований, не перебуває в розшуку, є права. Одним додатком просканував всю інформацію по машині, спокійно сів і поїхав".

За його словами, понад 90% всіх таксі в Україні зараз перебувають поза законом, але хочуть працювати легально – "хочуть мати як права, так і обов'язки".

"Зараз вони не мають ані прав, ані обов'язків. Після перевезення з ними може не розрахуватися пасажир. Це все буде врегульовано в законі і буде забезпечено виконання прав перевізника і пасажира", – заявив він.

Крейденко має намір до кінця січня винести законопроект про ринок таксі на розгляд профільного парламентського комітету. "Думаю, під куполом найближчим часом теж буде", – зазначив депутат.

916.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з'явилася перша спеціально обладнана стоянка для таксі.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся