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9 жовтня • оновлено в 18:21
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Стартувало виробництво нового Ford Puma

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У Румунії на заводі компанії Ford почалося виробництво компактного SUV.

Про це повідомляє портал Carscoops. Нагадаємо, що дебют нового компактного кросовера Ford Puma відбувся на недавньому автошоу у Франкфурті. Компанія Ford інвестувала в розширення виробництва 200 млн євро, а також працевлаштувала додатково 1700 нових співробітників. Таким чином сумарний обсяг інвестицій в завод в Румунії з 2008 року склав 1,5 млрд євро.

Ford Puma

Ford Puma

carscoops.com

Компактний кросовер отримав не тільки привабливий дизайн, а й сучасні гібридні технології. Так званий "м'який" гібрид з 48-вольтової електросистемою включає в себе 3-циліндровий бензиновий мотор об'ємом 1 літр і допоміжний електродвигун, який забезпечує додатковий крутний момент. Сумарна потужність такої установки в залежності від модифікації становитиме 125 або 155 к.с.

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Крім гібридної версії для новинки передбачений традиційний ДВС з аналогічним 1-літровим 3-циліндровим мотором, який розвиває потужність 125 к.с., а пізніше з'явиться дизельна модифікація.

Новий Ford Puma став уже восьмим електрифікованим автомобілем, який в цьому році запропонувала компанія Ford європейським покупцям. Раніше в цьому році представники компанії анонсували, що кожен новий легковий автомобіль Ford матиме електрифіковану версію – "м'який" гібрид, звичайний гібрид, заряджає (plug-in) гібрид або повністю електричний варіант.

Ford Puma

Ford Puma

carscoops.com

Ford Puma

Ford Puma

carscoops.com

Ford Puma

Ford Puma

carscoops.com

Ford Puma

Ford Puma

carscoops.com

Крім Puma EcoBoost Hybrid, список електрифікованих моделей, презентованих компанією Ford в цьому році в Європі включає нові кросовери Kuga Plug-In Hybrid і Explorer Plug-In Hybrid, універсал Mondeo Hybrid Wagon, а також різні гібридні версії комерційних моделей Transit Custom, Tourneo Custom і Transit.

На думку керівника Ford of Europe Стюарта Роулі, Puma чекає великий успіх в Європі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новинки IAA-2019 – У Німеччині відкрився знаменитий Франкфуртський автосалон.

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Тема
Франкфуртський автосалон
Місце
Румунія
Тег
Ford
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