Стартувало виробництво нового Ford Puma

У Румунії на заводі компанії Ford почалося виробництво компактного SUV.

Про це повідомляє портал Carscoops. Нагадаємо, що дебют нового компактного кросовера Ford Puma відбувся на недавньому автошоу у Франкфурті. Компанія Ford інвестувала в розширення виробництва 200 млн євро, а також працевлаштувала додатково 1700 нових співробітників. Таким чином сумарний обсяг інвестицій в завод в Румунії з 2008 року склав 1,5 млрд євро.

Ford Puma carscoops.com

Компактний кросовер отримав не тільки привабливий дизайн, а й сучасні гібридні технології. Так званий "м'який" гібрид з 48-вольтової електросистемою включає в себе 3-циліндровий бензиновий мотор об'ємом 1 літр і допоміжний електродвигун, який забезпечує додатковий крутний момент. Сумарна потужність такої установки в залежності від модифікації становитиме 125 або 155 к.с.

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Крім гібридної версії для новинки передбачений традиційний ДВС з аналогічним 1-літровим 3-циліндровим мотором, який розвиває потужність 125 к.с., а пізніше з'явиться дизельна модифікація.

Новий Ford Puma став уже восьмим електрифікованим автомобілем, який в цьому році запропонувала компанія Ford європейським покупцям. Раніше в цьому році представники компанії анонсували, що кожен новий легковий автомобіль Ford матиме електрифіковану версію – "м'який" гібрид, звичайний гібрид, заряджає (plug-in) гібрид або повністю електричний варіант.

Ford Puma carscoops.com

Ford Puma carscoops.com

Ford Puma carscoops.com

Ford Puma carscoops.com

Крім Puma EcoBoost Hybrid, список електрифікованих моделей, презентованих компанією Ford в цьому році в Європі включає нові кросовери Kuga Plug-In Hybrid і Explorer Plug-In Hybrid, універсал Mondeo Hybrid Wagon, а також різні гібридні версії комерційних моделей Transit Custom, Tourneo Custom і Transit.

На думку керівника Ford of Europe Стюарта Роулі, Puma чекає великий успіх в Європі.

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