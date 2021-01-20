Старий 'Москвич' продають в Італії за ціною нового авто

Радянський "Москвич-2137" з мінімальним пробігом виставили на продаж в Італії – на його одометрі всього 78 км.

На порталі Autoscout24 з'явилося оголошення про продаж універсала "Москвич-2137" 1978 року випуску. Автомобіль багато років знаходиться в Італії та за цей час встиг змінити чотирьох власників.

За інформацією останнього власника, машину він придбав в 2018 році. На автомобілі був відсутній ряд деталей, наприклад, антена та "двірники". Тому довелося шукати оригінальні запчастини у середовищі фанів "Москвича".

Імовірно автомобіль був експортований місцевим дилером наприкінці 70-х. Після декількох років безуспішних спроб, автомобіль був проданий, але на облік його з невідомих причин жодного разу не поставили. По всій видимості, на авто були загублені документи. Цим можна пояснити відсутність реєстрації та заводський пробіг 78 км на одометрі. Варто відзначити, що у оголошенні продавець помилково замість пробігу вказав обсяг двигуна у см3 – 1500.

Простояв всі ці роки в гаражах "Москвич-2137" знаходиться в хорошому стані, хоча час вже почала брати своє. На кузові місцями з'явилися сліди корозії, є проблеми з гальмами і паливним насосом.

Нинішній власник вирішив позбутися від машини, за яку, за його словами, раніше заплатив 5000 євро. Причому, він має намір непогано заробити на перепродажі. В оголошенні він вказав фантастичну суму у 16500 євро. За ці гроші у Європі можна придбати новий хетчбек FIAT Tipo.

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