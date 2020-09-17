Стали відомі перші ціни нового Mercedes S-Class W223

Mercedes-Benz почав приймати замовлення на нове покоління S-клас W223 у Німеччині. Машина доступна в п'яти різних версіях, всі вони коштують на рівні 100 000 євро.

Ціна S-Class початкового рівня – модифікації S350d – становить 93 438 євро за варіант зі стандартною колісною базою і 96 094 євро за версію з довгою колісною базою. Така машина оснащена 2,9-літровим дизельним двигуном, який видає 286 к.с. і 600 Нм крутного моменту; розгін з місця до 100 км/год займає 6,4 секунди.

Моделі з повним приводом S350d 4Matic стартують за ціною 97 150 євро і 99 806 євро в залежності від бази, а за варіант S400d 4Matic просять 103 994 євро і 106 998 евро відповідно. S400d 4Matic володіє віддачею 330 л.с. і 700 Нм крутного моменту і розганяється від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди.

S450 4Matic представлений тільки в довгій базі, стартова ціна якої становить 106 650 євро. Цей седан оснащений 3,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 367 к.с. і 500 Нм. Розгін до 100 км/год займає 5,1 секунди.

Нарешті, S500 4Matic доступний за ціною 115 130 євро в стандартному виконанні і 117 786 євро в подовженому кузові. Під його капотом – 3,0-літровий агрегат потужністю 435 к.с. і 520 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год складає за 4,9 секунди. Всі версії мають обмежену електронікою максимальну швидкість 250 км/год і оснащені 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Європейські поставки S-Class 2021 почнуться в грудні цього року.

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