Справжній бетмобіль з України став зіркою в Монако

У мережі з'явилося відео з бетмобілем, який нещодавно був доставлений з України до Монако. Як випливає з ролика, автомобіль став місцевою зіркою і взяв участь в зйомках.

Відео опублікував instagram-аккаунт luxcar_of_ua. На кадрах видно, що незвичайне авто знімають на камеру з багажника іншої машини – судячи з усього, бетмобіль вирішили зробити зіркою відеоролика або ж якогось відеогляду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Раніше OBOZREVATEL вже писав про цей бетмобіль. Це оригінальна машина з фільму "Бетмен" 1989 року, яка спочатку була доставлена з Литви до України для реставрації (саме тому у неї номери Київської області). Після ремонту бетмобіль повинні були відправити до власника в Монако ще навесні, проте через коронавірус доставку відклали. Свій незвичайний автомобіль господар отримав лише минулого тижня.

Базується бетмобіль на платформі Chevrolet Caprice, за рух машини відповідає двигун V12 від BMW 750i 1994 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні з'явився незвичайний електричний кросовер з Китаю за 17 000 доларів.