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Skoda Octavia отримала нові "екологічні" версії

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
1,5 т.
Skoda Octavia отримала нові 'екологічні' версії

Компанія Skoda розширює лінійку силових агрегатів для своєї найпопулярнішої моделі Octavia.

Про це повідомляє прес-служба виробника. У гамі двигунів з'явиться версія з "м'яким" гібридом, а також подзаражаемий (PHEV) гібридний силовий агрегат.

Skoda Octavia RS iV. Фото:

Презентація четвертого покоління моделі Octavia стало знаковою подією для компанії, адже цей автомобіль є бестселером бренду протягом багатьох років. Щорічно на чотирьох підприємствах компанії в різних країнах проводиться близько 400 тисяч Octavia різних модифікацій.

Нинішньої осені стартують продажі першої автомобіля Skoda з технологією mild-hybrid ( "м'який" гібрид) – Octavia e-TEC. Крім того, в гамі з'являться гібридні PHEV-версії Octavia iV і спортівнaя Octavia vRS iV.

Skoda Octavia iV. Фото:

Нагадаємо, що нова Octavia пропонується в двох варіантах кузовів – ліфтбек і універсал, спортивної модифікації vRS, а також "позашляхової" версії Scout. Покупці можуть вибирати між механічною або роботизованою коробкою передач, а також між переднім і повним приводом.

Підзарядна гібридна Octavia пропонується в двох варіантах потужності. Версія iV має потужність 150 кВт (204 к.с.), а спортивна vRS iV має в своєму арсеналі 180 кВт (245 к.с.). У спортивному режимі Octavia vRS iV здатна разгонятися до першої "сотні" за 7,3 секунд, а максимальна швидкість досягає 225 км/год. Обидві версії iV PHEV оснащуються 6-ступіневою коробкою передач DSG. До складу гібридного силового агрегату входять 1,4-бензиновий двигун сімейства TSI 110 кВт (150 к.с.) і електромотор на 85 кВт. Залежно від версії вони мають різні настройки вихідної потужності.

Skoda Octavia iV. Фото:

Харчування для електромотора забезпечує літій-іонна батарея енергоємністю 13 кВтг. Виключно на електротязі автомобіль здатний подолати до 60 км по циклу WLTP зі швидкістю до 140 км/год. Батарею можна заряджати як від звичайної побутової мережі, так і від спеціального зарядного пристрою. На зарядку до 80% від мережі 230В потрібно 3 години 45 хвилин, а до 100% – 5 годин. Зарядний пристрій на 3,6 кВт дозволить виконати аналогічну операцію за 2,5 або 3,5 години відповідно.

Skoda Octavia Combi iV. Фото:

Octavia e-TEC з технологією mild hybrid буде запропонована в двох варіантах потужності. У першому випадку під капотом розташується 3-циліндровий турбомотор 1.0 TSI потужністю 81 кВт (110 к.с.). Він оснащений турбонагнітачем із змінною геометрією і працює по більш ефективному циклу Міллера. Друга версія пропонується з 4-циліндровим мотором 1.5 TSI, який розвиває 110 кВт (150 к.с.).

Skoda Octavia iV. Фото:

В обох випадках в автомобілі є також стартер-генератор на 48В і компактна літій-іонна батарея ємністю 0,6 кВт. Обидві версії оснащуються 7-ступіневою роботизованою КП DSG. Стартер-генератор виконує допоміжні функції і дозволяє отримати до 50 Нм крутного моменту додатково. Крім того, його використання допомагає економити до 0,4 л палива на кожні 100 км пробігу.

Skoda Octavia Combie-TEC. Фото:

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні стартував продаж нового покоління моделі Octavia.

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