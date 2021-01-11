Skoda Octavia оснастили потужним турбодизелем

Спортивна версія Skoda Octavia vRS отримала у своє розпорядження найпотужніший в історії моделі 200-сильний 2-літровий турбодизель TDI.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Дизельний мотор TDI поповнить колекцію силових агрегатів Octavia нової генерації, яка до недавнього часу була представлена бензиновою та гібридною версіями.

Новинка стала на 15 к.с. могутніше, ніж аналогічна версія з мотором колишнього покоління. Незважаючи на те, що він поступається 245-сильному бензиновому мотору 2.0 TSI у потужності, крутний момент у нього вище – 400 Нм проти 370 Нм.

Серед особливостей нового двигуна – алюмінієвий блок циліндрів, нізкофрікціонние поршневі кільця, водяне охолодження турбіни. У парі з новим мотором пропонується 7-ступінчаста роботизована коробка передач DSG з двома зчепленнями. А реалізувати високий потенціал цього тандему допоможе фірмова повнопривідна трансмісія з новою багатодисковою муфтою. За рахунок поліпшеної конструкції муфта стала легше, а її робота – більш ефективною.

Візуально версія з дизельним мотором нічим не відрізняється від двох інших версій vRS. Всі вони мають власне оформлення передньої частини кузова з власним малюнком облицювання радіатора, бампером зі збільшеними повітрозабірниками та "протівотуманкамі", масивний задній дифузор з хромованими патрубками та додатковий спойлер на кришці багажника. Також спортивну версію можна впізнати по чорному окладу бічних стекол та чорним корпусам дзеркал.

Вартість новинки у Європі стартує з позначки 35797 євро, що 2200 євро дорожче бензинової версії.

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