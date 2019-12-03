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3 грудня • оновлено в 20:40
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Нова Skoda Octavia 2020 скоро з'явиться в дилерів

2.3т
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Нова Skoda Octavia 2020 року, яка дебютувала 12 листопада, відправилася у виробництво. Перші партії "Октавії" четвертого покоління з'являться у дилерів до кінця року.

Як повідомляє OBOZREVATEL, на своєму основному заводі в Млада-Болеславі Skoda планує випускати 1150 одиниць нової Octavia щодня. На рік з конвеєра виїжджатиме 400 000 авто.

Skoda Octavia 2020 року – "пішли" перші партії

Skoda Octavia 2020 року – "пішли" перші партії

skoda-auto.com

Про характеристики Skoda Octavia 2020 ми вже розповідали детально. Ба більше, вже є ціна нової "Октавії" для Європи (для України вона стане відома пізніше).

Дизайн Skoda Octavia 2020

Дизайн Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Дизайн Skoda Octavia 2020

Дизайн Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Новини
Головні відмінності Skoda Octavia 2020 від старої моделі

Коротко зазначимо, що зі зміною поколінь найпопулярніша модель чеського бренду змінилася і всередині, і ззовні, водночас ще й виросла у розмірах (зокрема, довжина ліфтбек зросла на 19 мм до 4689 мм, а ширина – на 15 мм до 1829 мм). Також машина стала більш обтічною – коефіцієнт аеродинамічного опору знизився з 0,31 до 0,26.

Skoda Octavia 2020 вже на конвеєрі

Skoda Octavia 2020 вже на конвеєрі

skoda-auto.com

Skoda Octavia 2020 надіслали у виробництво

Skoda Octavia 2020 надіслали у виробництво

skoda-auto.com

Новини
Скільки коштує найдешевша Skoda Octavia 2020: з'явилася ціна

Базою для Skoda Octavia 2020 слугує фольксвагенівська платформа MQB, в моторну гамму автомобіля входять п'ять силових установок: бензинові 1.0 TSI (110 к.с.), 1.5 TSI (150 к.с.) та 2.0 TSI (190 к.с.), плюс дизельний 2.0 TDI (115, 150 і 200 сил), а також газовий G-Tec на основі двигуна 1.5 TSI (130 к.с.).

Інтер'єр Skoda Octavia 2020

Інтер'єр Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Для топових модифікацій передбачений повний привід. Але, що більш важливо, бензинових двигунів, які працюють у парі з роботизованою КП, опційно пропонується система м'який гібрид (48-вольта електропроводка + стартер-генератор з ремінним приводом + невелика літій-іонна АКБ), яка дає економію палива у 10%. Ну а пізніше у новинки з'явиться повноцінна гібридна версія – Skoda Octavia plug in hybrid. Така модифікація отримає 204-сильну силову установку з 1,4-літровим мотором у основі, на одній електриці вона зможе долати до 55 км (батарея – ємністю 13 кВт/год).

Дизайн Skoda Octavia 2020

Дизайн Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Дизайн Skoda Octavia 2020

Дизайн Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що:

У Мережі з'явилися перші фото Skoda Rapid 2020.

У Skoda з'явився маленький електромобіль.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто Skoda Виробництво нові авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Мне просто интересно - зачем ВАМ эта информация??
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