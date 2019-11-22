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22 листопада • оновлено в 21:29
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Skoda Octavia 2020 отримала ще одного суперника: тепер з Китаю

1.5т
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JAC Jiayue A5 побореться з новою Skoda Octavia 2020 модельного року за китайських покупців. Однак новий JAC може з'явитися і в інших країнах.

Як з'ясував OBOZREVATEL, зовні китайський автомобіль виглядає як седан. Однак його багажник відкривається разом із заднім склом. Такий тип кузова називається ліфтбек, саме його використовує знаменита "Шкода Октавія".

JAC Jiayue A5 2020 виглядає досить агресивно

JAC Jiayue A5 2020 виглядає досить агресивно

jacen.jac.com.cn

Довжина/ширина/висота JAC Jiayue A5 2020 дорівнюють 4772 мм/1820 мм/1492 мм відповідно. Колісна база складає 2760 мм. Новинка зовсім трохи крупніша за Octavia.

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Силует JAC Jiayue A5 2020 вийшов акуратним і стрімким

Силует JAC Jiayue A5 2020 вийшов акуратним і стрімким

jacen.jac.com.cn

Дизайн – яскравий. Зовнішність автомобіля розробляли в Італії під керівництвом Даніеля Гальона, який раніше працював над дизайном Alfa Romeo. Мабуть, з цієї причини нова модель JAC виглядає так цікаво і незвично для китайського авто.

Корму JAC Jiayue A5 2020 виконано в досить елегантному стилі

Корму JAC Jiayue A5 2020 виконано в досить елегантному стилі

jacen.jac.com.cn

Інтер'єр вийшов дуже сучасним. Цифровий щиток приладів і вертикальний екран інформаційно-розважальної системи діагоналлю 10,4 дюймів відповідають за технологічний потенціал, а сучасні матеріали обробки створюють охайну і затишну атмосферу.

Ліфтбек – дуже практичний формат для JAC Jiayue A5 2020

Ліфтбек – дуже практичний формат для JAC Jiayue A5 2020

jacen.jac.com.cn

Дизайн передньої панелі ледь нагадує Tesla Model S і Model X, але це пов'язано швидше з тим, що американський виробник свого часу поставив певні тенденції. Варто відзначити, що китайські виробники стежать за цим з особливою увагою.

JAC Jiayue A5 2020 отримав стильну і сучасну передню панель

JAC Jiayue A5 2020 отримав стильну і сучасну передню панель

jacen.jac.com.cn

Tesla Model S свого часу створила цілий напрям автомобільних інтер'єрів

Tesla Model S свого часу створила цілий напрям автомобільних інтер'єрів

tesla.com

Двигун доступний лише один – бензиновий турбомотор об'ємом 1,5 л потужністю 150 к.с., який можна взяти в парі з 6-ступінчастою МКПП або варіатором. У Піднебесній базова ціна JAC Jiayue A5 2020 становить лише 12 тисяч доларів.

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Skoda Octavia продовжує обзаводитися новими суперниками

Skoda Octavia продовжує обзаводитися новими суперниками

skoda-auto.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Свого суперника для Skoda Octavia 2020 підготував і Nissan.

  • Kia Sportage скоро отримає серйозного конкурента в особі компактного кросовера Chery Tiggo 7.

  • Hyundai Grandeur 2020 – великий седан бізнес-класу, який змагатиметься з Toyota Camry.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто JAC китайський автомобіль новини Skoda бюджетний автомобіль
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