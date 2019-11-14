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14 листопада • оновлено в 15:41
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Skoda Octavia 2020 отримає заряджену версію

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Представлена днями нова Skoda Octavia наступного року отримає спортивну версію RS.

Як стало відомо OBOZREVATEL, у 2020 році бестселер чеського бренду Skoda Octavia 2020 обзаведеться спортивною модифікацією. Як і раніше, новинка відрізнятиметься розвиненим аеродинамічним обвісом, легкосплавними дисками збільшеного діаметру, а також фірмовим декором.

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

facebook.com/xtomidesign

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Головні відмінності Skoda Octavia 2020 від старої моделі

Але, безумовно, головною відмінністю новинки стане форсований мотор. Попри тенденцію до скорочення шкідливих викидів і зниження витрати палива, є чимало покупців, які на перше місце ставлять показники швидкості, потужності та динамічні характеристики свого "залізного коня". Саме для них буде запропоновано 250-сильний 2-літровий бензиновий мотор сімейства TSI, який дозволить отримати від автомобіля максимальне задоволення і заряд адреналіну.

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Нагадаємо, що для нового покоління Octavia пропонується турбодизель 2.0 TDI потужністю 197 к.с. і значним крутним моментом 400 Нм. Крім того, в арсеналі моделі є повнопривідна трансмісія та 7-ступінчаста роботизована коробка передач DSG. Не виключено, що дизельну версію для RS ще трохи "прокачають".

Нова Skoda Octavia 2020

Нова Skoda Octavia 2020

skoda-storyboard.com

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Очікується, що "заряджену" Skoda Octavia RS презентують до 20-річчя версії. Нагадаємо, що вперше версія RS з'явилася в сімействі Octavia 2001 році і з того часу встигла завоювати велику кількість шанувальників.

Skoda Octavia RS попереднього покоління оснащувалася 245-сильним 2-літровим мотором TSI

Skoda Octavia RS попереднього покоління оснащувалася 245-сильним 2-літровим мотором TSI

skoda-storyboard.com

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Автор
Сергій Іванов Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини авто Skoda
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