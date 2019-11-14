Skoda Octavia 2020 отримає заряджену версію

Представлена днями нова Skoda Octavia наступного року отримає спортивну версію RS.

Як стало відомо OBOZREVATEL, у 2020 році бестселер чеського бренду Skoda Octavia 2020 обзаведеться спортивною модифікацією. Як і раніше, новинка відрізнятиметься розвиненим аеродинамічним обвісом, легкосплавними дисками збільшеного діаметру, а також фірмовим декором.

Skoda Octavia RS facebook.com/xtomidesign

Новини Головні відмінності Skoda Octavia 2020 від старої моделі

Але, безумовно, головною відмінністю новинки стане форсований мотор. Попри тенденцію до скорочення шкідливих викидів і зниження витрати палива, є чимало покупців, які на перше місце ставлять показники швидкості, потужності та динамічні характеристики свого "залізного коня". Саме для них буде запропоновано 250-сильний 2-літровий бензиновий мотор сімейства TSI, який дозволить отримати від автомобіля максимальне задоволення і заряд адреналіну.

Новини Новий кросовер Skoda буде змагатися з Duster

Нагадаємо, що для нового покоління Octavia пропонується турбодизель 2.0 TDI потужністю 197 к.с. і значним крутним моментом 400 Нм. Крім того, в арсеналі моделі є повнопривідна трансмісія та 7-ступінчаста роботизована коробка передач DSG. Не виключено, що дизельну версію для RS ще трохи "прокачають".

Нова Skoda Octavia 2020 skoda-storyboard.com

Очікується, що "заряджену" Skoda Octavia RS презентують до 20-річчя версії. Нагадаємо, що вперше версія RS з'явилася в сімействі Octavia 2001 році і з того часу встигла завоювати велику кількість шанувальників.

Skoda Octavia RS попереднього покоління оснащувалася 245-сильним 2-літровим мотором TSI skoda-storyboard.com

Як повідомляв раніше, компанія Skoda презентувала новий стильний кросовер.

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