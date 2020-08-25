Volvo зайняла перше місце в списку найбільш технологічних авто.
Американська організація JD Power, яка спеціалізується на дослідженні споживчих якостей товарів, склала рейтинг технічних рішень в нових машинах і з'ясувало, наскільки добре вони реалізовані.
Аналітиків JD Power цікавили в першу чергу, високотехнологічні "фішки", встановлені в автомобілях. А саме, інформаційно-розважальні системи і системи активної безпеки, в які входять, наприклад, камера заднього виду, функція управління жестами, контроль рядності і автоматичне гальмування. Для цього вони розробили індекс TXI (Tech Experience Index), який враховує кількість сучасних систем в автомобілях і ступінь задоволеності власників їх роботою, після чого провели опитування серед американських автолюбителів, задавши їм спеціальні питання.
Складено рейтинг найбільш "нафаршированих" автомобілів: Volvo на першому місці. Фото: Volvo
В результаті було встановлено, що у всіх категоріях лідирує Volvo. За нею ж слідують Tesla, BMW і Cadillac. З представників "мас-маркету" (не преміальних брендів) найкраще показав себе Hyundai.
Власники Volvo особливо хвалять Pilot Assist, систему активної безпеки, яка перевершує автопілот Tesla з точки зору інтуітивності та простоти використання. У той же час серед всіх марок найбільше нарікань викликала функція управління жестами – більшість водіїв вважає її ненадійність. Крім того, чимала кількість автомобілістів не надто довіряють існуючими технологіями автономного керування.
Самі високотехнологічні автомобілі (у дужках вказано бал-індекс):
Volvo: 617
BMW 583
Cadillac: 577
Mercedes: 567
Genesis: 559
Hyundai: 556
Subaru: 541
Kia: 538
Nissan: 534
Land Rover: 525
Lincoln: 525
Lexus: 523
Audi: 522
Ram: 520
Infiniti: 518
Chevrolet: 511
GMC: 510
Ford: 509
Jaguar: 504
Buick: 503
Volkswagen: 503
Dodge: 499
Mitsubishi: 497
Toyota: 495
Mazda: 494
Chrysler: 493
Acura: 488
Honda: 488
Jeep: 486
Porsche: 453
Mini: 444
* Tesla: 593
* Tesla винесена окремо, оскільки не дозволила опитувати своїх клієнтів в деяких штатах.
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