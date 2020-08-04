Скільки коштують найдорожчі автомобілі світу. Фото
На даний момент рекордсменом є Bugatti La Voiture Noire. Фото: Bugatti.
Автовиробники постійно підвищують ціни на авто за рахунок високих технологій та потужних двигунів. Але скільки коштують найдорожчі представники сучасного автомобільного світу?
У рейтингу, складеному First Gear, "найдоступніший" суперкар коштує 4,8 мільйони доларів. У той же час за найдорожчу машину доведеться віддати в кілька разів більше.
Koenigsegg Trevita – $4 800 000
Koenigsegg Trevita. Фото: firstgear.ua
Незвичайної зовнішності унікальному автомобілю вдалося домогтися завдяки особливій фарбі, яка містить алмазний пил. Це і вплинуло на ціну суперкара Koenigsegg.
Ferrari Sergio – $5 100 000
Ferrari Sergio. Фото: firstgear.ua
Автомобіль існує в кількості десяти екземплярів і досі залишається найбільш дорогим сучасним автомобілем Ferrari.
Bugatti Divo – $5 800 000
Bugatti Divo. Фото: firstgear.ua
В основі незвичайної моделі використаний Bugatti Chiron, що в кілька разів дешевший. Але особливий дизайн, більш вишуканий інтер'єр і обмежений 40 екземплярами тираж додали ексклюзивності.
Bugatti Centodieci – $8 900 000
Bugatti Centodieci. Фото: firstgear.ua
Ще один Bugatti, у випадку з яким доопрацювань виявилося навіть більше. Потужність двигуна збільшили на 100 к.с. (до 1600 к.с.). Таких буде лише 10 примірників.
Rolls-Royce Sweptail – $12 800 000
Rolls-Royce Sweptail. Фото: firstgear.ua
Перший автомобіль у списку, який перетнув бар'єр десяти мільйонів. Поки існує в єдиному екземплярі.
Pagani Zonda HP Barchetta – $15 000 000
Pagani Zonda HP Barchetta. Фото: firstgear.ua
Найшвидшу модель Zonda створили в кількості 3 штук.
Bugatti La Voiture Noire – $19 000 000
Bugatti La Voiture Noire. Фото: firstgear.ua
Абсолютний рекордсмен. В основі той же Bugatti Chiron, але завдяки космічному дизайну і єдиному примірнику ціна відповідна.
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