Скільки коштує найдешевша Skoda Octavia 2020: з'явилася ціна

Skoda Octavia 2020 модельного року увірвалася в автомобільний світ з яскравим дизайном і сучасними технологіями. Але тільки тепер ми дізналися, скільки коштує нова Skoda Octavia.

Як стало відомо OBOZREVATEL, автомобіль оцінили в 456 900 крон в Чехії – на домашньому для компанії ринку. Skoda хотіла зберегти базову вартість на рівні попередника. З огляду на те, що за нього просять від 450 900 крон, можна сказати, що завдання це в принципі вдалося.

В базовій версії Skoda Octavia зберегла свою ціну skoda-auto.com

Нова "Шкода Октавія" 2020 у перерахунку на українську валюту оцінена мінімум в 472,5 тис. грн. При цьому модель поточного покоління у нас можна купити за 416 тисяч.

Нова Skoda Octavia готується вийти на ринок skoda-auto.com

Чеські ціни автовиробник оголосив для базової моделі Skoda Octavia Active, але список її оснащення поки невідомий. Однак чеські покупці вже знають, скільки коштує новинка в топовому виконанні – 1 112 300 крон (близько 1 150 000 грн), ціна для "Шкода Октавія" універсал.

Повністю завантажений опціями універсал Skoda Octavia буде найдорожчою модифікацією до появи спортивної RS skoda-auto.com

В цьому випадку оснащення вражає: трьохзонний клімат-контроль, асистент паркування, крісла з масажем, підігрівом і вентиляцією, бездротова зарядка для смартфона і сучасна мультимедійна система.

Салон Skoda Octavia 2020 виглядає стильно і сучасно skoda-auto.com

Крім того, купити Skoda Octavia 2020 можна буде з адаптивним шасі, панорамним дахом, світлодіодними матричними фарами і автоматичними багажними дверцятами (у всякому разі для Skoda Octavia Combi). Тепер залишилося дочекатися українських цін на нову модель.

Купити Skoda Octavia в Україні можна від 416 000 грн skoda-auto.com

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