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7 листопада • оновлено в 07:48
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Штрафи за автокрісла: в законі знайшли лазівку для водіїв

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Закон про штрафи для водіїв, що перевозять дітей без автокрісел, містить лазівки, що дозволяють уникнути покарання.

Про це в ефірі ObozTV розповів голова Всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрій Антонюк, коментуючи нововведення в Правилах дорожнього руху.

"Жодних автокрісел ніякий закон не ввів. Можливо, "слуги народу" дійсно хотіли таку новину зробити, але "турборежим" зіграв із ними злий жарт. Я навіть листувався з депутатами з транспортного комітету. Я їм кажу – ви написали в законі, що забороняється перевозити дітей в транспортних засобах, оснащених ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину. Що таке спеціальні засоби, в закон люди не внесли", – пояснив Антонюк.

"На сайті Верховної Ради є визначення категорії "спеціальні засоби". Там сказано, що спецзасоби – це гумові кийки, кайданки, сльозогінний газ. Читаючи цей закон будь-який юрист вам скаже, що для того, щоб везти дитину, ви повинні в автомобілі з ременями безпеки використовувати гумові кийки, кайданки, сльозогінний газ. Якщо везете двох дітей, одному даєте кийка, іншому кайданки, і тоді ви дотримуєтеся правил дорожнього руху", – зазначив він.

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Експерт також прокоментував норму закону, згідно з якою автокрісла повинні використовуватися і в таксі. Він нагадав, що в правилах дорожнього руху також є пункт 2.3, який дозволяє водіям і пасажирам таксі не пристібатися зовсім.

"Це чинна норма, її ніхто не скасував. Просто додали, що якщо везете дитину, потрібні спецзасоби. Визначення спецзасобу в законі не додали", – підкреслив Антонюк.

Штрафи за автокрісла: в законі знайшли лазівку для водіїв

vashdom.kiev.ua

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Особа
Андрій Антонюк
Місце
Україна
Теги
ПДР штрафы
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Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
я вижу ситуацию так: в законе нашли лазейку что бы можно был рисковать здоровьем и жизнью своих детей.
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филя филя
филя филя
разруха в головах (с)
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