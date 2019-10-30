Штраф за перевезення дітей без автокрісла: прояснилася ситуація з таксі

Автор закону про штрафи за перевезення дітей без спеціального автокрісла Дмитро Шпенов розповів, що ініціатива обов'язково стосуватиметься і таксі.

Про це позафракційний депутат заявив УНІАН. Також він поділився думкою, що на автобуси і маршрутки дія закону поширюватися не повинна.

"Він однозначно поширюється на таксі. І в таксі тепер мають бути передбачені, оскільки це узвичаєна практика в усій Європі, – є там автомобільні крісла, у багажнику лежать дитячі крісла", – заявив Шпенов.

Депутат вважає, що маршруток закон стосуватися не повинен, зазначивши, що існує "спеціальний закон про перевезення пасажирів у маршрутках і автобусах".

Також парламентар нагадав про важливість положень закону, які охороняють безпеку дітей. Хоча і визнав, що сума штрафу для деяких може виявитися завеликою.

Таксі зобов'язані встановити дитячі крісла

"Плюс мінімальне крісло коштує від 300 гривень – це теж пристойна сума для сьогоднішньої, по суті, бідної країни. Але це вимушений захід, бо є чітка статистика, яка свідчить про те, що 52% смертності дітей залежить саме від того, у кріслі вони чи ні", – прояснив Шпенов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Верховна Рада України ввела штрафи за перевезення дітей не в автокріслах. Водіям-порушникам доведеться заплатити від 510 до 850 гривень.

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