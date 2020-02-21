Схожий на електромобіль ID.3: представлено новий VW Caddy 2021

Компанія Volkswagen представила нове, п'яте покоління фургона Caddy. У порівнянні з актуальною моделлю "бусик" змінився майже до невпізнанності – як зовні, так і технічно.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий Volkswagen Caddy V прийняв вигляд відповідно до останніх дизайнерських рішень бренду. Спереду він виділяється більш високим капотом, більш вузькою радіаторною решіткою і більш плавною формою фар. Тут само простежуються риси двох новітніх хетчбеків – VW Golf VIII покоління і електромобіля VW ID.3. Як і у випадку з Golf, хромована декоративна планка оптично переходить в світлодіодні денні ходові вогні, а новий передній бампер з стільниковою решіткою, пофарбованою у колір кузова, нагадує електромобіль VW ID.3.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Втім, задня частина пережила куди більш серйозні зміни. У центрі уваги – чіткі краї і чорні вертикальні задні ліхтарі, що обрамляють велике заднє скло, яке займає приблизно половину кришки багажника. Логотип знаходиться тепер на склі, під склоочисником.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

З переходом на нову, модульну платформу MQB автомобіль додав у розмірах (хоча по висоті він став менше). Довжина автомобіля складає 4,5 м (+0,09 м), ширина – 1,86 м (+0,06 м), а висота – 1,8 м (-0,25 м). Розмір колісної бази при цьому становить 2,76 м (-, 007 м). Природно, це позитивно позначилася на обсягах багажного відсіку: його довжина складає 1,86 м, висота – 1,27 м, а ширина – 1,61 метра (між колісними арками 1,23 метра). Усього доступно 3,3 м³ вантажного простору. Паралельно скоротився коефіцієнт аеродинамічного опору: з 0.33 до 0.30.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Є також і версія Caddy Maxi: при довжині 4,85 метра колісна база збільшується майже на 0,22 м до 2,97 метра, а максимальна вантажна зона – до 2,15 м (раніше майже 1,80 м). Варіанти виконання – традиційно вантажна версія і пасажирська.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Інтер'єр нового Caddy виглядає набагато сучасніше і акуратніше, ніж раніше. Зникла більшість кнопок, тепер машина в основному управляється через сенсори. Мультимедіа розгорнута до водія (її діагональ – від 6,5 до 10 дюймів залежно від версії, але найбільше нововведення – опційна цифрова приборка. Другий ряд обладнаний двомісній лавкою і одномісним сидінням. За бажанням в фургон також можна буде встановити два додаткових сидіння в третьому ряду, таким чином, збільшивши його пасажиромісткість до 7 осіб.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Оснащення VW Caddy 2021 включає активний круїз-контроль з функцією утримання машини в смузі, а також систему допомоги при маневруванні з причепом. Крім того, в списку асистентів значиться система розпізнавання голосу, втоми водія. Додатково можна буде замовити панорамний дах.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Новий Caddy в основному доступний з дизельними двигунами, вони розвивають потужність від 75 до 122 к.с. Також є бензиновий турбомотор потужністю 116 к.с., який може працювати ще й на природному газі. Коробки передач – шестиступінчаста МКПП або семиступінчастий "робот" DSG, привід – передній або повний.

Цін на новинку поки немає, але, як очікується, коштуватиме новий Caddy буде на рівні актуальної моделі: в межах 21-22 тис. євро за базову версію.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Volkswagen недавно представив невеликий кросовер, який буде конкурувати з Renault Duster.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!