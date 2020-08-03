Школяр влаштував ДТП на викраденому Porsche

Рідкісний Porsche 911 GT3 потрапив у ДТП у Великій Британії. При цьому за кермом перебував 17-річний школяр, який буквально вкрав автомобіль у свого родича.

За кермом Porsche 911 GT3 знаходився школяр. Фото: walesonline.co.uk

Як видно, автомобіль отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає. На кузові майже не залишилося вцілілих кузовних панелей. При цьому помітно, що і силова структура кузову разом з підвісками пошкоджена.

Порше 911 навіть позбувся деяких коліс. Молодий водій просто не впорався з можливостями шестицилиндрового двигуна потужністю 435 к.с. На розгін до 100 км/год Porsche 911 GT3 потрібно всього 4,1 с, а максимальна швидкість складає 312 км/год.

Так виглядає цілий Porsche 911 GT3. Фото: carexpert.ru

Як розповідав OBOZREVATEL, колекційна Ferrari за $2 000 000, яка шукала нового власника, потрапила в серйозну ДТП.