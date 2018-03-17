Шикарний автопарк: на чому насправді їздять нардепи

Українські народні депутати люблять їздити на дорогих автомобілях, однак рідко пишуть про них у своїх деклараціях.

Одними з фаворитів депутатів Верховної Ради є машини бренду Mercedes, передає ТСН.

"Темно-вишневий, седан С-класу", - розповіла про свою машину нардеп від Радикальної партії Олена Кошелєва.

Відразу два "Мерса" стоять у гаражі нардепа за списком блоку Петра Порошенка Ніни Южаніної, причому покупку новішого вона називає випадковою. "Приїхали в салон, стояв автомобіль, вирішили, що дуже зручно - придбати нову модель", - пояснила вона.

На нардепа від партії "Опозиційний блок" Вадима Новинського офіційно записана одна машина - це "Мерседес", правда незвичайний. "V-клас. Мікроавтобус такий", - пояснив він. А представницький броньований седан, на якому пересувається регулярно, він назвав власністю компанії.

На схожому "Мерсі" їздить у Раду і нардеп від Радикальної партії Сергій Рибалка, проте він стверджує, що це орендоване авто.

Інші "німці" також не позбавлені уваги політиків. Так, парламентарій від депутатської групи "Відродження" Антон Кіссе їздить на Porsche Cayenne, а депутат від "Народного фронту" Максим Поляков віддав перевагу BMW X5.

Японців можна сміливо називати другим і єдиним конкурентом німецькому автопрому в боротьбі за гаманці українських нардепів.

Так, Рибалка, який любить орендувати машини, тому що вважає це вигідним, у власності має тільки "Тойоту".

Саме Toyota Camry назвала своєю машиною нардеп від партії "Опозиційний блок" Тетяна Бахтєєва.

Позафракційний депутат Сергій Тарута має подарований братом Lexus, але за кермом їздить рідко, тому що у нього є два водія.

"Вони і помічники. Коли ти на телефоні, ти не можеш їхати за кермом", - пояснив він і зізнався, що кожен з його шоферів заробляє 15 тисяч гривень на місяць.

Сім'я позафракційного нардепа Анни Гопко має тільки одну машину - Honda, яку водить чоловік, тому що сама депутат боїться після пережитої в дитинстві трагедії.

На "Лексусі" їздить нардеп від Блоку Петра Порошенка Ігор Гринів.

А ось нардеп від партії "Самопоміч" Тетяна Острикова вразила принциповою відмінністю від колег по парламенту. "У мене автопарк відсутній, у мене є мотопарк! Я володію мотоциклом, я - байкер", - пояснила вона.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в центрі Києва викрали авто нардепа зі зброєю.