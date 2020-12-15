SEAT Leon отримав головну нагороду конкурсу Autobest 2021

Іспанський хетчбек SEAT Leon отримав головний приз престижного європейського конкурсу Autobest.

Про це повідомляє оргкомітет конкурсу. Журі, яке складається з 31 автомобільного журналіста з 31 європейської країни, віддало головний приз продукції іспанської компанії SEAT. Україну в журі Autobest представляє відомий автомобільний журналіст Олег Василевський.

Серед 7 автомобілів-фіналістів цьогорічного конкурсу SEAT Leon набрав найбільшу кількість балів від членів журі – 12685. Всього 532 бали йому поступилася Skoda Octavia нового покоління. На третьому місці з результатом 11636 балів французький кросовер Peugeot 2008. Далі за першої "трійкою" йдуть Toyota Yaris (10649), Citroen C4 (10165), Honda Jazz (9190) та Dacia Sandero (8521).

Нагадаємо, що у минулому році головний приз конкурсу завоював Opel Corsa нового покоління.

Також в рамках конкурсу окремих нагород удостоєні: у номінації Manbest – керівник концерну Volkswagen Герберт Дисс, у номінації Technobest відзначена компанія Renault за інноваційні технології E-Tech, приз за екологічність Ecobest дістався японському електрокару Honda e.

Кращою у номінації Companybest названа чеська Skoda Auto. Приз за безпеку (Safetybest) отримала компанія Toyota за створення центральної подушки безпеки.

У номінації Smartbest приз вирушив до Jaguar Land Rover за інформаційно-розважальну систему Pivi Pro.

Дизайнером року (Designbest) журі конкурсу назвало Френка Стефенсона. В області автоспорту нагорода Sportbest дісталася керівникові спортивного підрозділу компанії Mercedes-Benz Тото Вольфу. Окремою нагородою – "Народження зірки 2020" – журналісти відзначили електричний Citroen Ami.

Ювілейна, 20-а за рахунком урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться у майбутньому році. Місце та дата її проведення будуть оголошені у найближчі кілька місяців. Нагадаємо, що минула церемонія відбулася у німецькому Майнці.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія SEAT поповнила сім'ю гібридів кросовером Tarraco e-Hybrid, а також показала свій перший електромобіль.