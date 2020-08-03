Що відбувається всередині шини автомобіля під час руху — наочно

Що відбувається всередині шини автомобіля, коли він їде.. Скріншот відео

YouTube-канал Warped Perception випустив відео, в якому наочно продемонстрував, що відбувається всередині покришки автомобіля під час руху. Для цього камеру GoPro помістили всередину покришки старого седана Mercedes-Benz E55 AMG.

Щоб всі процеси можна було розглянути в деталях, камеру очікувано доповнили ліхтариком (оскільки всередині колеса темрява). При цьому зістикувався GoPro зі смартфоном: картинку на нього вона передавала в режимі реального часу.

Що відбувається всередині шини авто під час руху. Скриншот відео

Випробування седана проходили на різних ділянках дороги: так експериментатори хотіли показати різницю того, що відбувається всередині колеса під час руху хорошим та поганим покриттям. А в кінці відео можна побачити, як відбувається процес накачування шини зсередини.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві була помічена Dacia Logan, у якій "були відсутні" шини.