Що собою являє найдешевша Honda

Скоро нова Honda Jazz 2020 надійде в продаж на європейському ринку. З цієї нагоди автовиробник поділився деякими деталями, однак вибір силових установок буде обмежений.

Нове покоління Хонда Джаз вже розсекречено. Але на даний момент про модель відомо не все. Тому в компанії продовжують розкривати інформацію, якої бракує про європейську специфікацію. Але, як стало відомо OBOZREVATEL, в першу чергу новинка з'явиться в Японії – в лютому цього року.

З'явилася інформація про продажі Honda Jazz 2020 в Європі global.honda

Потім в Європі покупці зможуть долучитися до автомобіля, який стане найбільш доступною моделлю бренду на глобальному ринку. На відміну від домашньої версії, конкретну Honda Jazz можна буде придбати тільки в гібридному виконанні – це головна відмінність від японської специфікації, яка також буде доступна з бензиновим ДВС.

Гетчбек Honda Jazz 2020 буде продаватися в Європі тільки в гібридній версії global.honda

Нагадаємо, вдома автомобіль зветься Honda Fit. Там новинка оснащена бензиновим двигуном об'ємом 1,3 л. У складі гібридної силової установки працює вже 1,5-літровий мотор. Саме такий автомобіль приїде в Європу влітку цього року.

В компанії пишаються тим, що в міському режимі нова Honda Jazz e-HEV зможе пересуватися виключно на електротязі. Однак дані про запас ходу поки не розкривають. Напевно точні цифри з'являться найближчим часом.

Нова Honda Jazz отримала стильний і сучасний салон global.honda

Ціна гібридної Хонда вже відома. Правда, це стосується японського ринку: в перерахунку за курсом – від 16 тисяч євро. Але на даний момент можна відштовхуватися саме від цієї суми.

Так виглядає попереднє покоління Honda Jazz, яке з'явилося в 2015 році global.honda

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в Україні з'явиться новий кросовер Honda з економічною силовою установкою, яка дозволить заощадити на паливі.

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