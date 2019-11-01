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1 листопада • оновлено в 12:59
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Ще краще: Volkswagen розповів про розвиток свого електромобіля

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Volkswagen має намір стати європейським лідером у сегменті електромобілів. Для цього новий VW ID.3 значно покращать.

Autocar взяв інтерв'ю в керівника відділу розробок Volkswagen Френка Велша, який поділився планами щодо оновлення перспективної німецької моделі.

Volkswagen ID.3 обіцяє до 550 км на одній зарядці, але в компанії хочуть ще більше

Volkswagen ID.3 обіцяє до 550 км на одній зарядці, але в компанії хочуть ще більше

vw.com

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Електромобіль Volkswagen ID.3 претендує на звання найбільш масового електрокара. У цьому йому допоможуть відносно низька ціна й масштабне серійне виробництво. Наразі орієнтовна вартість базової версії – 30 тис. євро, але транспортний засіб ще не надійшов у продаж – поки Volkswagen збирає попередні замовлення.

30 тис. євро – приблизна вартість базового VW ID.3 з запасом ходу 330 км

30 тис. євро – приблизна вартість базового VW ID.3 з запасом ходу 330 км

vw.com

Модель запропонують у трьох модифікаціях: із запасом ходу 330, 420 і 550 км. Але топовий варіант – не межа. У компанії за аналогією з оптимізацією двигунів внутрішнього згоряння готові покращувати свій електрокар, тому в планах розширення діапазону й пропозиція ще більш високих показників.

Електромобіль VW ID.3 всередині виглядає просто і сучасно

Електромобіль VW ID.3 всередині виглядає просто і сучасно

vw.com

Крім того, новий Volkswagen може отримати спортивну модифікацію. У компанії зазначають, що навіть зараз VW ID.3 керується так само добре, як моделі GTI – спасибі розташованій під підлогою кузова батареї, яка відповідає за низький центр тяжіння.

Завдяки розташованій під підлогою батареї у VW ID.3 хороший розподіл ваги і, відповідно, керованість

Завдяки розташованій під підлогою батареї у VW ID.3 хороший розподіл ваги і, відповідно, керованість

vw.com

Але якщо ID.3 отримає другий електромотор (і в такий спосіб стане повнопривідним), – їхатиме ще краще й здобуде додаткову потужність. Поки невідомо, коли варто чекати поліпшених електромобілів, адже спершу на ринок має прибути стандартна модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини електромобілі Volkswagen
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