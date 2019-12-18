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18 грудня • оновлено в 18:48
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Сам собі конкурент: творці Гелендваген готують новий позашляховик

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Компанія Magna Steyr візьме участь у створенні конкурента Mercedes-Benz G-Class. Цікаво, що саме Steyr 40 років тому стояв біля витоків появи німецького всюдихода.

Як стало відомо OBOZREVATEL, британський старт-ап Ineos Automotive готується презентувати класичний рамний всюдихід під назвою Grenadier 4x4, який буде конкурувати з легендарним Mercedes-Benz G-Class. Проект ініціював і фінансує хімічний гігант Ineos.

У Великобританії готують конкурента Mercedes-Benz G-Class

У Великобританії готують конкурента Mercedes-Benz G-Class

ineos.com

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Роботи над новинкою ведуться вже кілька років. У проекті беруть участь кілька відомих автовиробників – австрійська Magna Steyr (автомобільний підрозділ канадського холдингу Magna International) і німецька BMW.

Цікаво, що інженери Steyr брали активну участь у створенні Mercedes-Benz G-Class, а його виробництво як і раніше ведеться на підприємстві в австрійському Граці.

У Великобританії готують новий позашляховик під назвою Grenadier 4x4

У Великобританії готують новий позашляховик під назвою Grenadier 4x4

ineos.com

Як повідомляють в Ineos Automotive, компанія Magna Steyr бере участь в розробці нового всюдихода з самого початку проекту. Зокрема, підрозділ Magna Powertrain відповідає за розробку шасі і підвіски. Тепер до нього приєднається Magna Steyr, яка буде займатися підготовкою серійного виробництва Grenadier 4x4.

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За словами одного з топ-менеджерів Ineos Automotive Дірка Хейлманна, "перехід від концепції до серійної розробки є важливою віхою в еволюції Grenadier. Ми раді, що Magna, з її давнім спадком і досвідом в розробці повнопривідних авто, з нами на наступному етапі подорожі. після того, як наші виробничі плани були недавно підтверджені, тепер ми переходимо безпосередньо до підготовки серійного виробництва ".

Для виробництва позашляховика в Південному Уельсі буде побудований новий сучасний завод

Для виробництва позашляховика в Південному Уельсі буде побудований новий сучасний завод

ineos.com

Навесні нинішнього року компанія Ineos Automotive оголосила, що постачальником двигунів для майбутнього позашляховика Grenadier 4x4 буде концерн BMW. Машинобудівники з Мюнхена будуть постачати британського виробника шестициліндровими турбованим бензиновими і дизельними моторами.

Загальні інвестиції Ineos в виробництво позашляховика складуть близько 600 млн фунтів стерлінгів. Ідеологом проекту Grenadier 4x4 став керівник концерну Ineos сер Джим Реткліфф. Він є великим шанувальником класичного Land Rover Defender.

Ідеологом проекту Grenadier 4x4 став керівник концерну Ineos сер Джим Реткліфф (на фото)

Ідеологом проекту Grenadier 4x4 став керівник концерну Ineos сер Джим Реткліфф (на фото)

ineos.com

За даними виробника, Grenadier 4x4 матиме рамну конструкцію і постійний повний привід з механічними блокуваннями і роздавальної коробкою. Багажне відділення дозволить вмістити европалету (1,2 х 0,8 м). Вантажопідйомність позашляховика складе 1 тонну, а, крім того, він зможе буксирувати причіп вантажопідйомністю до 3,5 тонн.

Випуск Grenadier 4x4 буде налагоджений на новітньому заводі в Брідженді, Південний Уельс, в 2021 році

Випуск Grenadier 4x4 буде налагоджений на новітньому заводі в Брідженді, Південний Уельс, в 2021 році

ineos.com

Крім того, для автомобіля буде запропонований широкий асортимент аксесуарів і додаткового устаткування. Випуск Grenadier 4x4 буде налагоджений на новітньому заводі в Брідженді, Південний Уельс, в 2021 році. У планах компанії вийти на уровнь виробництва 25 тисяч позашляховиків на рік вже до 2024 року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, новий Land Rover Defender готується поборотися в G-Class.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
позашляховик Mercedes-Benz Land Rover новини авто BMW
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