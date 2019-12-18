Сам собі конкурент: творці Гелендваген готують новий позашляховик

Компанія Magna Steyr візьме участь у створенні конкурента Mercedes-Benz G-Class. Цікаво, що саме Steyr 40 років тому стояв біля витоків появи німецького всюдихода.

Як стало відомо OBOZREVATEL, британський старт-ап Ineos Automotive готується презентувати класичний рамний всюдихід під назвою Grenadier 4x4, який буде конкурувати з легендарним Mercedes-Benz G-Class. Проект ініціював і фінансує хімічний гігант Ineos.

У Великобританії готують конкурента Mercedes-Benz G-Class ineos.com

Роботи над новинкою ведуться вже кілька років. У проекті беруть участь кілька відомих автовиробників – австрійська Magna Steyr (автомобільний підрозділ канадського холдингу Magna International) і німецька BMW.

Цікаво, що інженери Steyr брали активну участь у створенні Mercedes-Benz G-Class, а його виробництво як і раніше ведеться на підприємстві в австрійському Граці.

У Великобританії готують новий позашляховик під назвою Grenadier 4x4 ineos.com

Як повідомляють в Ineos Automotive, компанія Magna Steyr бере участь в розробці нового всюдихода з самого початку проекту. Зокрема, підрозділ Magna Powertrain відповідає за розробку шасі і підвіски. Тепер до нього приєднається Magna Steyr, яка буде займатися підготовкою серійного виробництва Grenadier 4x4.

За словами одного з топ-менеджерів Ineos Automotive Дірка Хейлманна, "перехід від концепції до серійної розробки є важливою віхою в еволюції Grenadier. Ми раді, що Magna, з її давнім спадком і досвідом в розробці повнопривідних авто, з нами на наступному етапі подорожі. після того, як наші виробничі плани були недавно підтверджені, тепер ми переходимо безпосередньо до підготовки серійного виробництва ".

Для виробництва позашляховика в Південному Уельсі буде побудований новий сучасний завод ineos.com

Навесні нинішнього року компанія Ineos Automotive оголосила, що постачальником двигунів для майбутнього позашляховика Grenadier 4x4 буде концерн BMW. Машинобудівники з Мюнхена будуть постачати британського виробника шестициліндровими турбованим бензиновими і дизельними моторами.

Загальні інвестиції Ineos в виробництво позашляховика складуть близько 600 млн фунтів стерлінгів. Ідеологом проекту Grenadier 4x4 став керівник концерну Ineos сер Джим Реткліфф. Він є великим шанувальником класичного Land Rover Defender.

Ідеологом проекту Grenadier 4x4 став керівник концерну Ineos сер Джим Реткліфф (на фото) ineos.com

За даними виробника, Grenadier 4x4 матиме рамну конструкцію і постійний повний привід з механічними блокуваннями і роздавальної коробкою. Багажне відділення дозволить вмістити европалету (1,2 х 0,8 м). Вантажопідйомність позашляховика складе 1 тонну, а, крім того, він зможе буксирувати причіп вантажопідйомністю до 3,5 тонн.

Випуск Grenadier 4x4 буде налагоджений на новітньому заводі в Брідженді, Південний Уельс, в 2021 році ineos.com

Крім того, для автомобіля буде запропонований широкий асортимент аксесуарів і додаткового устаткування. Випуск Grenadier 4x4 буде налагоджений на новітньому заводі в Брідженді, Південний Уельс, в 2021 році. У планах компанії вийти на уровнь виробництва 25 тисяч позашляховиків на рік вже до 2024 року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, новий Land Rover Defender готується поборотися в G-Class.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram