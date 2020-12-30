Салон нової Lada Niva Travel виявився старим

У мережі з'явилися перші зображення деталей інтер'єру нової Lada Niva Travel, але виявилося, що він зовсім не змінився.

Про це повідомляє Autoreview. У компанії АвтоВАЗ довго зберігали інтригу з приводу зовнішності Lada Niva Travel, але в кінці місяця машину показали офіційно, правда, лише екстер'єр.

Через півтора тижні після дебюту Lada Niva Travel, у мережі з'явилися мізерні зображення її інтер'єру.

Виявилося, що на роботі дизайнерів інтер'єру у компанії АвтоВАЗ вирішили заощадити – салон без будь-яких змін перекочував з дорестайлінгової моделі. Зовнішність торпеди не змінювався з початку 2000-х, кермо трьохспиці датується 2009-му роком, а екран мультимедійної системи, дивним чином вписаний у асиметричну панель дебютував на "Ниві" в минулому році.

Графіка щитка приладів була змінена влітку у процесі ребрендингу, коли в компанії змінили емблему Chevrolet на Lada. А напис Niva на центральній консолі виконана шрифтом, який використовувався ще американо-російським СП. Грошей вистачило лише на заміну зовнішніх емблем.

Втім, старий салон, далеко не найбільша проблема автомобіля, у конструкції якого використовується скотч та водопровідні труби.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Великобританії продають "Ниву" з мотором FIAT, а у США вирішили перетворити "Ниву" на електромобіль.