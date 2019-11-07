Розгніваний продавець розбив свою машину, щоб помститися покупцям

Рідкісний американський автомобіль Dodge Charger 1970 року випуску було знищено своїм же власником. Даніель Гальярді зробив це для того, щоб покарати покупців.

Про це повідомляє CarScoops. Власник виставив на продаж свій рідкісний, але безнадійно іржавіючий масл-кар за 10 тис. доларів. Досить велика сума за вживане авто в такому стані (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Божевільний продавець знищив свій Dodge Charger Скріншот з відео

Але пропозиції щодо покупки, які отримував Гальярді, надходили переважно від дітей, які хотіли пожартувати. Мабуть, всерйоз покупку старої машини за такі гроші не розглядав ніхто.

Стомлений несправжніми пропозиціями, розгніваний власник вирішив припинити неоднозначну ситуацію на корені. Кращим рішенням йому здалося знищення Dodge Charger, щоб цей автомобіль більше нікому не дістався, а Гальярді, в свою чергу, перестав отримувати пропозиції від дітей.

Так виглядав нещасний Dodge Charger, поки був "живим" Скріншот з відео

Дивне і навіть у чомусь блюзнірське рішення. Навіть незважаючи на те, що з такою кількістю іржі автомобіль ледь зацікавив би серйозного покупця (адже відновлення вимагало б занадто великих грошей), у крайньому випадку цей "Додж Чарджер" міг розійтися на запчастини.

Як розповідав OBOZREVATEL, на відео показали новий японський суперкар, кузов якого виготовили з незвичного матеріалу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!