Головна Новини
7 листопада • оновлено в 21:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Розгніваний продавець розбив свою машину, щоб помститися покупцям

968 Читати матеріал російською

Рідкісний американський автомобіль Dodge Charger 1970 року випуску було знищено своїм же власником. Даніель Гальярді зробив це для того, щоб покарати покупців.

Про це повідомляє CarScoops. Власник виставив на продаж свій рідкісний, але безнадійно іржавіючий масл-кар за 10 тис. доларів. Досить велика сума за вживане авто в такому стані (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Божевільний продавець знищив свій Dodge Charger

Божевільний продавець знищив свій Dodge Charger

Скріншот з відео

Але пропозиції щодо покупки, які отримував Гальярді, надходили переважно від дітей, які хотіли пожартувати. Мабуть, всерйоз покупку старої машини за такі гроші не розглядав ніхто.

Новини
Найкрутіший електромобіль: на відео показали, як він їде

Стомлений несправжніми пропозиціями, розгніваний власник вирішив припинити неоднозначну ситуацію на корені. Кращим рішенням йому здалося знищення Dodge Charger, щоб цей автомобіль більше нікому не дістався, а Гальярді, в свою чергу, перестав отримувати пропозиції від дітей.

Так виглядав нещасний Dodge Charger, поки був "живим"

Так виглядав нещасний Dodge Charger, поки був "живим"

Скріншот з відео

Дивне і навіть у чомусь блюзнірське рішення. Навіть незважаючи на те, що з такою кількістю іржі автомобіль ледь зацікавив би серйозного покупця (адже відновлення вимагало б занадто великих грошей), у крайньому випадку цей "Додж Чарджер" міг розійтися на запчастини.

Як розповідав OBOZREVATEL, на відео показали новий японський суперкар, кузов якого виготовили з незвичного матеріалу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль видео Dodge
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel