Розбив авто за 20 млн грн і намагався втекти: у мережі показали відео

Гіперкар Gemballa Mirage GT (глибоко модифікований Porsche Carrera GT) вартістю 700 тис. євро (майже 20 млн грн) розбили в Нью-Йорку. Причому автомобіль потрапив у масову ДТП.

Автомобіль зачислений до крадених, а його водій (імовірний викрадач) намагався втекти з місця ДТП. Ми бачимо два пошкоджені мінівени, один з яких ще й в'їхав у пікап. Так, удар Gemballa на собі відчули щонайменше три автомобілі.

Автомобіль влаштував масштабну ДТП Instagram pogforever

Пошкодження гіперкара виглядають серйозно. Porshe Carrera GT має середньомоторне компонування. Тому двигун, найімовірніше, не постраждав. Але передня частина автомобіля практично відсутня. Також помітні пошкодження підвіски.

Крім того, автомобіль "взяв участь" у ДТП ще і кормою, про що свідчать пошкодження бампера та задніх коліс. Можна припустити, що під удар викрадача потрапило понад три автомобілі.

Автомобіль влаштував масштабну ДТП Instagram pogforever

Незважаючи на відверто поганий стан машини, водій вирішив ризикнути (припускаємо, вкотре за день) і втекти з місця події. Дивно, що автомобіль все ще був у змозі пересуватися. Хай там як, на наступному перехресті поліція зупинила порушника.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, новітній суперкар Chevrolet Corvette C8 розбили наступного дня після купівлі.

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