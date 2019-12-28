Розбитий Lexus раптово перетворили на ГАЗ-24 Волга

Японські тюнери подарували друге життя зарядженому седану Lexus IS-F, який постраждав у ДТП. Однак замість того, щоб повернути машині початковий вигляд, її зробили ... схожою на ГАЗ-24.

Як з'ясував OBOZREVATEL, історія почалася з того, що Лексус, який розбили в аварії, свідомо не захотіли ремонтувати: замість цього автомобіль віддали до тюнінг-ательє Millen Adventures під цікавий проект.

Toyota Corolla на базі Lexus IS-F roadandtrack.com

Фахівці вкоротили шасі седана та встановили на нього кузов від більш компактної, моделі – класичної Toyota Corolla 1969 року. Однак перед цим нову "оболонку" ґрунтовно переробили – недоторканими залишилися лише двері. У підсумку, машина отримала унікальний дизайн, в якому явно вгадуються риси легендарного радянського седана ГАЗ-24 Волга. Найбільшу схожість можна помітити у передній частині.

Toyota Corolla на базі Lexus IS-F roadandtrack.com

ГАЗ-24 Волга wroom.ru

А ось всередині автомобіль повторює все той самий Lexus, хіба що на кермі з'явився логотип Toyota (щоб відповідати кузову). До речі, всі органи керування функціонують справно: працює мультимедіа, клімат-контроль, електропривод сидінь і т.д.

Toyota Corolla на базі Lexus IS-F roadandtrack.com

Toyota Corolla на базі Lexus IS-F roadandtrack.com

Під капотом знаходиться лексусовський V8 потужністю 400 к.с. З огляду на те, що автомобілю вкоротили довжину, дивовижно, що такий великий двигун зміг у нього поміститися. Нарешті, у Тойоти на манер ГАЗу встановлена регульована підвіска, а також гальмівна система від Lexus IS250 (від IS-F не підійшла, оскільки виявилася занадто великою).

Lexus IS-F drive.ru

У порівнянні з Lesus IS-F тюнінг-кар легший на 200 кг (його маса – 1500 кг) та більш маневрений.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні помітили унікальну Toyota з шістьма колесами.

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