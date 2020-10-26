Росіянин спалив у полі свій Mercedes за 145 000 євро і поїхав на 'Запорожці'

Російський блогер Михайло Литвин розмістив у мережі відео, на якому показав, як він знищує свій Mercedes-AMG GT 63 S вартістю близько 145 000 євро. Чоловік демонстративно спалив розкішне чотиридверне авто в полі – у такий спосіб він вирішив помститися офіційному представнику марки в Росії, який не хотів займатися ремонтом автомобіля, що постійно ламався.

Mercedes-AMG GT 63 S ютубер купив приблизно рік тому. І за всі 15 000 км пробігу з машиною постійно були проблеми – як заявив Литвин на своєму YouTube-каналі, загалом вона ламалася п'ять разів. До того ж офіційний представник марки не виконував свої обов'зким належно: на сервісі постійно знаходили виправдання не ремонтувати автомобіль, а якщо і бралися за ремонт, то затримували повернення машини на кілька тижнів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

До того ж роботу не можна було назвати якісною – після кожного такого ремонту автомобіль знову виходив із ладу. Зрештою власник поїхав на неофіційний автосервіс, і тут Mercedes-AMG GT 63 S уже повернули до життя, до того ж зробили це лише за кілька годин. Однак коли блогер дізнався, що в офіційному дилерському центрі використовували неоригінальні запчастини, він остаточно розгнівався й вирішив помститися "мерседесівцям". Для цього він вивіз Mercedes-AMG GT 63 S на поле за містом і спалив його, записавши все це дійство на відео.

"Все скінчено, тепер я щаслива людина", – сказав блогер, після чого сів у ЗАЗ-968 і поїхав (у всякому разі, якщо вірити ролику).

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