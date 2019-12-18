Російський Prado: новий позашляховик УАЗ кине виклик Toyota

Ульяновський автомобільний завод готує новий позашляховик, який, за словами його творців, стане "російським Prado". Але у реальності це буде глибоко модернізована існуюча модель.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий позашляховик УАЗ буде побудований на "платформі класу Toyota Land Cruiser Prado". По-суті, це буде той самий "Патріот", але ґрунтовно перероблений: машина отримає іншу раму, модернізовану підвіску, новий кузов.

УАЗ Патріот uaz.ru

Під капотом машини розтошується новий двигун від Заволзького моторного заводу – 2,3-літровий турбомотор потужністю 180 к.с. Поєднуватися агрегат буде з автоматичною трансмісією і новою роздаточною коробкою.

У той же час в салоні позашляховика, судячи з опублікованих патентів, пропишеться мультимедіа з сенсорним екраном, розвинена центральна консоль, пара підстаканників, окрема ніша під смартфон іта навіть підігрів сидінь другого ряду. Атракціон нечуваної щедрості, як для УАЗу.

Елементи салону майбутнього позашляховика УАЗ rupto.ru

На Ульяновському заводі сподіватися, що їм вдасться зробити хорошу машину, проте побоюються однієї зі своїх найголовніших проблем: невідомо, як піде справа з фарбуванням кузова (як відомо, УАЗи дуже схильні до корозії).

Вартість майбутнього всюдихода невідома, але, згідно з прогнозом, вона складе на рівні 14 000 – 24 000 доларів

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, нова Лада Нива здивувала салоном а-ля "шматок пластика".

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