Російські броньовики помітили в Європі: що відбувається

Новий позашляховик, названий по-радянськи моторошною назвою Aurus Komendant, помітили на півночі Швеції. Російський автомобіль намагалися привезти непомітно, проте фотошпигуни його спіймали.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Європі позашляховики Аурус Комендант, для яких в якості опції запропонують броньований кузов, проходять низькотемпературні тести. Це пов'язано з тим, що на півночі Росії відсутні необхідні дорожні умови для проведення випробувань на безпечному рівні.

Броньовані позашляховики Aurus Komendant вже помітили в Швеції carscoops.com

Крім того, в спеціальних конструкторських центрах і сертифікаційних структурах Швеції є фахівці дійсно високого рівня, до послуг яких відкривається доступ в ході випробувань.

Новий Aurus Komendant оснащено бензиновим двигуном V8 об'ємом 4,4 л потужністю 598 к.с. і 9-ступеневою АКПП у складі гібридної силової установки. Технічні компоненти виготовлені на основі зарубіжних зразків конструкторами міжнародного рівня на замовлення російського уряду, що, втім, не заважає представникам компанії Aurus називати ці розробки вітчизняними.

Новий Аурус Комендант більше схожий на універсал, ніж позашляховик carscoops.com

Збірку Komendant налагодять в Єлабузі. Дрібносерійна збірка представленого раніше седану Aurus Senat з машинокомплектів відбувається в Москві. Але конкретне місце виробництва елементів автомобілів все ще невідомо. Найбільш популярний варіант на даний момент – Китай.

Російський Aurus Komendant виглядає як підробка під Rolls-Royce Cullinan carscoops.com

У продаж новий російський позашляховик (звісно, тільки на внутрішньому ринку) повинен вирушити в 2022 році. Але терміни вже відсувалися раніше, тому точної інформації немає.

Раніше було представлено Аурус Сенат aurusmotors.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, позашляховик Лада Нива ще в кінці минулого століття міг отримати дизайн в стилі знаменитих японських моделей.

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