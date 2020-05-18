Рідкісний BMW зірки Голлівуду продають за ціною двох нових

Спортивний дводверний седан BMW M3 (E30) з колекції Пола Вокера, одного з головних героїв "Форсажу", виставили на продаж.

1991 BMW M3 E30 з колекції Пола Вокера reserveautogroup.com

Цей M3 першого покоління був виготовлений 1991 року і з того часу проїхав всього 21316 км. Торговці просять за авто приблизно 150 тисяч доларів. Для порівняння: сучасний аналог – BMW M4 – в США коштує від $69 тисяч.

1991 BMW M3 E30 з колекції Пола Вокера reserveautogroup.com

1991 BMW M3 E30 з колекції Пола Вокера reserveautogroup.com

Для американського ринку було виготовлено всього 5300 примірників М3 першого покоління.

1991 BMW M3 E30 з колекції Пола Вокера reserveautogroup.com

1991 BMW M3 E30 з колекції Пола Вокера reserveautogroup.com

Нагадаємо, що Вокер трагічно загинув у автокатастрофі 2013 року. Машина перебуває у бездоганному стані. Яскраво-червоний спорседан має світлий шкіряний салон і колісні диски M3 Sport Evolution.

1991 BMW M3 E30 з колекції Пола Вокера reserveautogroup.com

1991 BMW M3 E30 з колекції Пола Вокера reserveautogroup.com

1991 BMW M3 E30 з колекції Пола Вокера reserveautogroup.com

Під капотом американської версії М3 встановлений атмосферний 2,3-літровий 4-циліндровий мотор. Він має потужність 194 к.с., а обертовий момент досягає 230 Нм. У парі з ним працює 5-ступенева "механіка", а привід здійснюється на задні колеса.

1991 BMW M3 E30 з колекції Пола Вокера reserveautogroup.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили BMW з колекції фронтмена Jamiroquai.

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