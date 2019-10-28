Renault запропонує європейцям недорогий електричний кросовер

Renault має намір адаптувати для європейського ринку міський кросовер City K-ZE.

Про це повідомляє британський Autocar з посиланням на одного з топ-менеджерів компанії. Представлений в квітні 2019 року на автошоу в Шанхаї субкомпакний електрокар Renault City K-ZE спочатку планувалося продавати тільки в Китаї. Однак, з урахуванням величезного інтересу потенційних покупців було прийнято рішення зробити версію для європейського ринку.

Renault City K-ZE renault.com

Очікується, що європейська версія міського електрокара отримає збільшений запас ходу. Нагадаємо, що City K-ZE для Піднебесної здатен подолати на одній зарядці 250 км.

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За словами віце-президента з продажів компанії Renault, Олів'є Мюрге (Olivier Murguet), компактний кросовер City K-ZE буде популярний в Європі, тому що це "ідеальний автомобіль для шерінгових сервісів".

Renault City K-ZE renault.com

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Renault City K-ZE renault.com

Renault City K-ZE renault.com

У Китаї City K-ZE оснащується 44-сильним електромотором. На розгін до 60 км/год йому потрібно 7 секунд, а максимальна швидкість обмежена на позначці 104 км/год. За компактний електрокар просять близько 8 тисяч євро. Очікується, що європейська версія обійдеться приблизно в 11 тисяч євро.

Renault City K-ZE renault.com

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