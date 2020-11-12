Renault презентувала нове покоління сімейства Kangoo

Французька компанія Renault представила нове покоління популярного сімейства комерційної моделі Kangoo.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Новинка буде запропонована в чотирьох варіантах виконання, включаючи дві різних довжини. Покупцям будуть запропоновані такі версії, як Kangoo, Kangoo Van, Express і Express Van.

Новий Kangoo легко впізнати по сучасному дизайну передньої частини. Автомобіль отримав нову світлотехніку, збільшену решітку радіатора з хромованим декором, більші повітрозабірникі у передньому бампері, "мускулистий" капот і новий дизайн задньої частини кузова.

Не менш виразно виглядає салон новинки. Дизайнери повністю переробили інтер'єр. Тут з'явилася нова мультимедійна система Easy Link з сенсорним екраном, нове багатофункціональне рульове колесо з трьома спицями, а також комбінована цифро-аналогова шкала приладів з невеликим LCD-дисплеєм по центру для виведення оперативної інформації та свідчень бортового комп'ютера.

Важіль КП змістився ближче до водія за рахунок чого на центральному тунелі з'явилося більше місця для різних дрібниць. За твердженням творців, новинка лідирує серед конкурентів за кількістю та об'ємом відділень для дрібних речей – сумарний об'єм досягає 48 л. Крім того, новий Kangoo пропонує місткий вантажний відсік, об'єм якого в залежності від модифікації варіюється від 3,3 до 3,9 м3 у стандартної версії і від 4,2 до 4,9 м3 – у подовженої.

Серед цікавих інновацій – цифрове дзеркало заднього виду, система допомоги при буксируванні причепа Trailer Swing Assist, а також системи безпеки Advanced Emergency Active Braking і Brake Stability Control.

Для новинки буде запропонована широка гама бензинових та дизельних моторів з механічними і автоматичними трансмісіями, а також електромобілі. Більш детальна інформацію про силові агрегати і їх характеристиках стане відома ближче до початку продажів, які заплановані на весну майбутнього року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Renault представила нове покоління комерційного сімейства Trafic.