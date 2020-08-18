Renault Duster несподівано оновили: як виглядає бюджетний кросовер

На українському ринку представлено друге покоління Renault Duster. Але виробник несподівано оновив бюджетний кросовер першої генерації.

Старий Рено Дастер отримав нове оформлення. Більшою мірою воно полягає в декоративних елементах червоного кольору і яскравому написі з назвою моделі ззаду.

Також бюджетне авто отримало новий двигун. Бензиновий турбований мотор об'ємом 1,3 л пропонує 156 к.с. і 254 Нм. Залишився і колишній ДВС на1,5 л, який видає 106 к.с. і 142 Нм крутного моменту.

Бюджетний кросовер отримав яскраве оформлення. Фото: Renault

Тепер такий Renault Duster буває тільки передньопривідним. Модифікація 4х4 зникла з лінійки разом з дизельним двигуном.

Найпотужніший двигун Duster тепер пропонує 156 к.с. Фото: Renault

Уже в стандарті автомобіль оснащують системою Старт/Стоп, двома подушками безпеки, кондиціонером і заднім парктроніком. В першу чергу оновлений кросовер орієнтований на індійський ринок, де за нього просять від $11 500.

Оновлений Renault Duster вирушить на ринок найближчим часом. Фото: Renault

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про новий Renault Duster 2021 модельного року, який побачили на дорозі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!