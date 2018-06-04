Рекордна ціна: названо новий найдорожчий автомобіль у світі

У США на аукціоні був проданий Ferrari 250 GTO 1963 року випуску, який тепер є найдорожчим автомобілем в світі.

За нього невідомий поки колекціонер заплатив 70 млн доларів, повідомляє auto.mail.ru.

Причому це не єдина в світі машина. Існує ще три або чотири 250 GTO (і всі вони коштують нечувано дорого - раніше іншу 250 GTO продавали за 52 млн доларів).

Ferrari 250 GTO auto.mail.ru

Хоча цей автомобіль, дійсно, унікальний. Саме він фінішував на четвертому місці в гонці 24 години Ле-Мана і переміг у ряді інших змагань. Під капотом цього Ferrari 250 GTO ховається двигун V12 об'ємом 3 літри і потужністю 300 к.с.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "АвтоВАЗ" припиняє виробництво Lada Priora і планує відмовитися від випуску дорестайлінгових моделей Granta і Kalina.