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В Україні запропонували ввести рейтинг водіїв: у чому суть

1.8тЧитати матеріал російською

В Україні для кардинального зменшення аварійності на дорогах необхідно ввести в ПДР систему штрафних балів для водіїв.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV автоюрист і адвокат Єгор Штокалов. За його словами, за перебір штрафних балів автомобілістів потрібно позбавляти прав.

"Є рейтинг водія. Якщо водій системно порушує правила дорожнього руху, то після закінченню року може бути виписаний припис про позбавлення його водійського посвідчення, можна відправляти його на перескладання, позбавляти на деякий час права керувати транспортним засобом", – зазначив адвокат.

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За його словами, проти водіїв треба застосовувати максимально допустимі санкції.

"На сьогодні у нас максимальна санкція за водіння у п'яному вигляді. Чому ми не можемо 10 проїздів на червоне світло протягом одного року прирівняти до такої ж санкції?" – підкреслив юрист.

"У кожного водія повинен бути свій рейтинг. Якщо допускаєш певну кількість порушень за певний проміжок часу, тебе позбавляють водійських прав", – додав Штокалов.

В Україні запропонували ввести рейтинг водіїв: у чому суть

ukranews.com

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПДР
Особа
Єгор Штокалов
Місце
Україна
Теги
штрафыПДР
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