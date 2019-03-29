В Україні запропонували ввести рейтинг водіїв: у чому суть

В Україні для кардинального зменшення аварійності на дорогах необхідно ввести в ПДР систему штрафних балів для водіїв.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV автоюрист і адвокат Єгор Штокалов. За його словами, за перебір штрафних балів автомобілістів потрібно позбавляти прав.

"Є рейтинг водія. Якщо водій системно порушує правила дорожнього руху, то після закінченню року може бути виписаний припис про позбавлення його водійського посвідчення, можна відправляти його на перескладання, позбавляти на деякий час права керувати транспортним засобом", – зазначив адвокат.

За його словами, проти водіїв треба застосовувати максимально допустимі санкції.

"На сьогодні у нас максимальна санкція за водіння у п'яному вигляді. Чому ми не можемо 10 проїздів на червоне світло протягом одного року прирівняти до такої ж санкції?" – підкреслив юрист.

"У кожного водія повинен бути свій рейтинг. Якщо допускаєш певну кількість порушень за певний проміжок часу, тебе позбавляють водійських прав", – додав Штокалов.

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні виступили з ініціативою дозволити водіям керувати автомобілем без наявності прав із собою. В такому випадку ідентифікація водія поліцейським повинна здійснюватися на підставі усної інформації.

Також в Україні під час складання іспиту на отримання водійських прав можуть ввести відеофіксацію, щоб викорінити корупцію у видачі посвідчень водія.

Раніше автоюрист Богдан Глядик запропонував для боротьби з порушниками правил дорожнього руху в Україні використовувати примусові громадські роботи.

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