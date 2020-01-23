Раптово: новий Ford Mondeo буде схожим на Volvo XC90

Уже наступного року на ринок вийде новий Ford Mondeo. Однак, це не єдиний сюрприз – виявляється, нова модель буде кардинально відрізнятися від нинішньої.

Британське видання Autocar виявило на європейському сайті компанії (випадково) опублікований каталог майбутніх моделей Ford для дилерів, в якому були викладені деякі деталі стосовно якраз майбутнього Mondeo. З'ясувалося, що модель почнуть випускати на початку 2021 року, а у продажу вона з'явиться у другій половині року.

Ford Mondeo актуального покоління autocar.co.uk

У цьому ж документі розкрилася ще одна цікава деталь: замість звичних пружин у задньої підвіски Ford Modeo 2021 буде листова ресора – як у кросовера Volvo XC90!

Volvo XC90 avto.pro

Таке рішення дозволить виробнику заощадити місце для встановлення акумуляторної батареї, яку отримає плагін-гібридна версія Mondeo (нинішній Mondeo Hybrid втрачає велику частину свого багажника через акумулятор, що встановлений на місці запасного колеса). Передбачається, що у нового гібрида Мондео буде силова установка від кросовера Ford Kuga PHEV, яка забезпечить потужність у 225 к.с. та електричний запас ходу 50 км; до складу цієї системи увійде 2,5-літровий бензинова "четвірка" Atkinson, електродвигун та АКБ на 10,38 кВтг.

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Ford Mondeo 2021. Бачення Autocar про дизайн нової моделі autocar.co.uk

Крім цього, як зазначають "автокарівці", поряд зі звичними версіями Ford Mondeo 2021 дебютуює в кузові універсал підвищеної прохідності. на це вказують ранні шпигунські фото прототипа майбутньої моделі. На них зображений тестовий мул: Мондео в кузові актуального Ford Focus Active Estate, але з подовженою колісною базою та збільшеним кліренсом. Така машина буде конкурувати з Subaru Outback, Volvo V60 Cross Country і Volkswagen Passat Alltrack.

Універсал підвищеної прохідності Ford Mondeo 2021 тестується в кузові Focus autocar.co.uk

Універсал підвищеної прохідності Ford Mondeo 2021 тестується в кузові Focus autocar.co.uk

Універсал підвищеної прохідності Ford Mondeo 2021 тестується в кузові Focus autocar.co.uk

Універсал підвищеної прохідності Ford Mondeo 2021 тестується в кузові Focus autocar.co.uk

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Ford інвестує кілька мільйонів євро в гібриди та акумуляторні батареї.

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